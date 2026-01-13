Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Párroco cuestiona la vida personal de Yeison Jiménez durante misa y enoja a feligreses

Párroco cuestiona la vida personal de Yeison Jiménez durante misa y enoja a feligreses

Un párroco de Garzón, Huila, cuestionó la vida personal de Yeison Jiménez durante una misa tras su fallecimiento, generando debate entre fieles y seguidores del cantante.

Polémico comentario de párroco sobre Yeison Jiménez
Polémico comentario de párroco sobre Yeison Jiménez
/Foto: Facebook Yeison Jiménez /Redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

La polémica alrededor de Yeison Jiménez no se detuvo tras su fallecimiento. Esta vez, el centro de la discusión fue una misa celebrada en la iglesia El Rosario, en Garzón, Huila, donde el párroco sorprendió a los asistentes con un mensaje que muchos consideraron innecesariamente crítico hacia la vida personal del cantante. Desde el inicio del sermón, el sacerdote se refirió a la reacción del público tras conocerse la muerte del artista.

Comentó cómo, apenas se confirmó la noticia, muchas personas comenzaron a escuchar de nuevo sus canciones y a hablar de su legado musical. Para el religioso, este comportamiento reflejaba una costumbre frecuente: reconocer a las personas solo cuando ya no están.

Puedes leer: Jhon Alex Castaño volvió a consumir licor tras muerte de Yeison Jiménez; captado en video

“Siempre es así, cuando alguien asegura lo suyo, entonces ahí sí”, dijo el párroco, en una frase que rápidamente generó incomodidad entre varios asistentes. Según su interpretación, Yeison Jiménez había trabajado duro, alcanzado reconocimiento y estabilidad económica, pero solo después de consolidar su carrera pensaba dedicar su vida a Dios.

Durante la homilía, el párroco hizo referencia a entrevistas que volvieron a circular tras la muerte del cantante. En ellas, Yeison Jiménez hablaba abiertamente de su fe y mencionaba que, al llegar a los 35 años, tenía la intención de dedicarle su música y su vida espiritual al Señor.

El comentario tomó un giro aún más sensible cuando el religioso cuestionó aspectos de la vida personal del cantante, mencionando que no estaba casado y que vivía en unión libre, un señalamiento que muchos consideraron fuera de lugar en un acto litúrgico.

Puedes leer: Alzate confiesa el vacío que dejó Yeison Jiménez en su vida; así se enteró de su partida

Resumen concierto Yeison Jimenez en El Campín.jpg
Resumen concierto Yeison Jimenez en El Campín
Foto: intagram @yeison_jimenez

El sermón no pasó desapercibido. Algunos asistentes respaldaron el mensaje del sacerdote, interpretándolo como un llamado a revisar la coherencia entre la fe y las decisiones de vida. Para este grupo, el discurso no fue un ataque directo, sino una reflexión desde la visión religiosa del párroco.

No obstante, una gran parte de los seguidores de Yeison Jiménez reaccionó con molestia. En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos calificaron las palabras del sacerdote como un juicio innecesario, especialmente en un momento en el que familiares, amigos y fanáticos aún procesaban la pérdida del cantante.

