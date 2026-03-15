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La Kalle  / Noticias  / Nación  / Ellos eran los abuelos de Paloma Valencia; uno fue presidente

Ellos eran los abuelos de Paloma Valencia; uno fue presidente

La senadora no solo carga con la herencia de un abuelo presidente y otro que intercambiaba cartas con Albert Einstein, sino que también navega entre su devoción por Álvaro Uribe.

Ellos eran los destacados abuelos de Paloma Valencia; uno fue presidente
Ellos eran los destacados abuelos de Paloma Valencia; uno fue presidente
Foto: Redes de Paloma Valencia
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 15 de mar, 2026

Paloma Valencia Laserna no es una figura que haya aparecido de la nada en el Capitolio. Ganar la Gran Consulta por Colombia el pasado 8 de marzo la puso oficialmente en la carrera por la presidencia como la carta única del Centro Democrático.

Pero antes de los debates y las redes sociales, hay una historia de siglos que explica quién es ella hoy. Nacida en Popayán en 1978, Paloma carga con una herencia amplia.

Su linaje se rastrea hasta 1695 con la llegada de Pedro de Valencia y Aranda a tierras caucanas.

Puedes leer: Astróloga suelta predicción sobre elecciones; ¿Paloma Valencia y Cepeda a segunda vuelta?

Su antepasado Francisco recibió el título de Conde de Casa Valencia de manos del mismísimo rey Carlos IV.

¿Quiénes eran los abuelos de Paloma Valencia?

Si hablamos de influencias pesadas, sus abuelos se llevan el premio mayor. Por el lado paterno, Guillermo León Valencia fue el 29.° presidente de Colombia entre 1962 y 1966.

Conocido como el "presidente de la paz", su mandato es recordado por muchos como una época de orden bajo el ala del Partido Conservador.

Pero la sorpresa viene por el lado materno. Su abuelo, Mario Laserna Pinzón, no solo fundó la Universidad de los Andes con apenas 25 años, sino que tenía amigos de otro planeta... a nivel intelectual.

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Laserna intercambiaba cartas con el genio Albert Einstein en la década de los 40. De hecho, logró que el padre de la relatividad formara parte del Consejo Consultivo de la universidad.

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Aunque su apellido tiene peso propio, su carrera política moderna está ligada a un nombre: Álvaro Uribe Vélez.

Paloma no oculta su devoción; ha llegado a decir en público que "Uribe es su papá" y en su casa cuelga un cuadro donde el expresidente aparece representado como el Sagrado Corazón de Jesús.

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Puedes leer: La oscura historia del apartamento de la reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Esa lealtad la ha llevado a ser la escudera más feroz del uribismo en el Senado desde 2014.

Ha estado al frente de batallas jurídicas complejas y ha sido una voz implacable contra el gobierno actual.

La senadora no le huye a la polémica. En el Cauca, su tierra natal, ha mantenido una postura firme frente a la propiedad privada, calificando las acciones de comunidades indígenas como "invasiones violentas".

Esta visión de autoridad y seguridad es el eje de su propuesta de "Seguridad total", que incluye un robustecimiento de la Fuerza Pública.

Ahora, con Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, busca consolidar una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.

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