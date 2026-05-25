Adiós al Sisbén: seria advertencia a quienes ocultan sus ingresos para recibir subsidios

El Gobierno Nacional puso en marcha una herramienta tecnológica mucho más poderosa llamada Registro Universal de Ingresos (RUI), diseñada para que los recursos lleguen de forma precisa a quienes realmente viven en condiciones de vulnerabilidad.

Se trata de una modernización profunda liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que busca acabar con las "trampas" de quienes ocultan su realidad económica para recibir ayudas como la Renta Ciudadana, la Devolución del IVA o Colombia Mayor.

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Se acabó eso de registrarse en casas ajenas o mentir sobre las condiciones de la vivienda para bajar el puntaje; ahora, la tecnología será la que hable por cada ciudadano.



¿Cómo sabrán cuánto dinero tienes realmente?

El RUI se alimentará directamente de fuentes muy confiables: la DIAN, los fondos de pensiones y hasta tus movimientos en cuentas bancarias.

Según el Plan Nacional de Desarrollo vigente hasta este 2026, la DIAN compartirá con el DNP datos clave como las declaraciones tributarias, información exógena y el sistema de factura electrónica.

Esto significa que el Estado tendrá una radiografía exacta de los ingresos de cada hogar, permitiendo que el sistema sea dinámico y se adapte a los cambios económicos de las familias en tiempo real.

Uno de los puntos más llamativos de esta revolución es que el RUI también pretende poner fin al tradicional modelo de estratificación.

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Actualmente, millones de hogares reciben subsidios en servicios públicos basándose únicamente en su estrato, sin que necesariamente sean pobres.

Con el nuevo modelo, la clasificación se hará bajo un enfoque de ingresos, impactando a por lo menos 3,5 millones de hogares que hoy gozan de estos beneficios sin requerirlos prioritariamente.

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La idea es simple: que la ayuda sea para la persona y no para el ladrillo de la casa. El Gobierno obtendrá información real sobre las condiciones de vida y niveles de ingresos provenientes del Registro Social de Hogares (RSH) y de la propia autodeclaración de los ciudadanos.

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¿Cuándo quitan el Sisbén y a quiénes afecta?

La primera fase de actualización comenzó en cinco municipios estratégicos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Jericó (Boyacá).

En estas ciudades, el DNP ya valida y complementa las fichas de los ciudadanos cruzando datos de salud, empleo y educación generados por entidades públicas y privadas.

El proceso de transición de la oferta social hacia este nuevo sistema finalizará después del segundo trimestre de 2026.

A partir de esa fecha, cualquier nuevo beneficiario de programas sociales deberá estar registrado obligatoriamente bajo la información del RUI.

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Las entidades que manejan los programas sociales, como Prosperidad Social, usarán esta clasificación como el criterio principal para identificar quién entra, quién se queda y quién sale de los beneficios económicos.