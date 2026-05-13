Compensar daría $122 millones para construir casa; también aplican Colsubsidio y otras

El sueño de tener un techo propio y digno ha dado un giro emocionante en este 2026. Si estás pensando en darle un cambio radical a tu vida y asegurar el futuro de tu familia, presta mucha atención porque la cifra que está circulando en las noticias financieras te va a encantar: $122.563.350.

No, no es un error de digitación y tampoco se trata de un préstamo que te quitará el sueño con intereses altísimos. Estamos hablando de un apoyo directo que las cajas de compensación familiar están entregando para que los colombianos puedan construir o mejorar sus hogares.

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Este año, el panorama para quienes desean estabilidad habitacional ha mejorado notablemente.



Debido al ajuste del salario mínimo legal mensual vigente, que para este 2026 se situó en $1.750.905, los montos de los beneficios estatales y de las cajas de compensación también se elevaron a niveles nunca antes vistos.

Bajo la normativa actual, el subsidio máximo puede alcanzar hasta los 70 salarios mínimos, lo que nos da la increíble cifra de más de 122 millones de pesos para proyectos específicos.

A diferencia de otros programas, este monto máximo de $122.563.350 está diseñado primordialmente para la construcción en sitio propio en zonas rurales.

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Esto significa que, si tienes un lote o una vivienda en el campo que necesita una intervención estructural profunda, este beneficio es tu mejor aliado.

Un detalle fundamental que debes saber es que este dinero no llega en efectivo a tu cuenta personal. Las cajas de compensación, como Compensar, Colsubsidio, Cafam o Comfama, gestionan el giro de los recursos de forma controlada para asegurar que se inviertan estrictamente en materiales de construcción y mano de obra calificada.

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Así se garantiza que cada peso se convierta en ladrillos, cemento y bienestar real para tu familia.

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Requisitos para aplicar al subsidio de cajas de compensación

Para que no te quedes por fuera de esta oportunidad, aquí te detallamos las condiciones clave que debes cumplir para postularte con éxito ante tu caja de compensación:

Afiliación activa: Debes estar vinculado a una caja de compensación, ya sea como trabajador dependiente, pensionado o independiente que realice sus aportes de ley. Ingresos limitados: El total de los ingresos de tu hogar no debe superar los cuatro salarios mínimos mensuales. Propiedad única: No puedes ser dueño de más de una vivienda al momento de solicitar el apoyo. Primera vez: Este beneficio es para quienes no han recibido subsidios de vivienda anteriormente. Legalidad del terreno: Debes contar con un lote propio o una vivienda para mejorar, los cuales deben estar debidamente legalizados y libres de embargos. Ahorro programado: Generalmente, se solicita que el hogar demuestre un ahorro previo equivalente al 10 % del valor total del proyecto. Clasificación Sisbén: Es necesario estar registrado en el Sisbén, preferiblemente dentro de los grupos A, B o C.

Una de las mejores noticias para este 2026 es que estos subsidios son concurrentes. Esto significa que puedes combinar el apoyo de tu caja de compensación con recursos adicionales provenientes de alcaldías, gobernaciones o incluso beneficios del Fondo Nacional del Ahorro.

Esta estrategia de "bolsas comunes" es la que permite que muchos hogares logren el cierre financiero necesario para proyectos de gran escala, superando incluso la barrera de los 100 millones de pesos en apoyo total.

Si tu meta no es construir en el campo sino comprar un apartamento nuevo en la ciudad (vivienda tipo VIS), también hay opciones para ti.

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Las cajas ofrecen hasta 30 salarios mínimos ($52.527.150) para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, o hasta 20 salarios mínimos ($35.018.100) para quienes ganan entre dos y cuatro salarios mínimos.