Ella es Marlies Genz, holandesa hallada sin vida en Quindío; tenía 41 años

El municipio de Salento, Quindío, se encuentra en consternación después de que se encontró el cuerpo sin vida de Marlies Minke Genz, una ciudadana holandesa de 41 años que había sido reportada como desaparecida desde finales de mayo de 2026, fue encontrada sin vida el domingo 31.

Marlies Genz, quien viajaba sola por Colombia y se encontraba hospedada en el Coffee Tree Boutique Hostel en el casco urbano de Salento. Según los registros, la turista salió de su alojamiento el pasado 25 de mayo alrededor de la 1:00 p. m.. Además se conoció que su objetivo era conocer la finca ‘El Ocaso’.

Puedes leer: Wendy Sepúlveda alcanzó a hacer seria advertencia sobre su pareja, antes de morir quemada



A pesar de tener programada su actividad para las 2:00 p. m.,Genz nunca llegó a su destino. Ante la falta de comunicación y tras varios intentos fallidos de contactar por teléfono y mensajes, el personal del establecimiento y sus allegados reportaron la desaparición, activando de inmediato los protocolos de búsqueda.



Por lo cuál, una de las claves para encontrar a Minke Genz fue el uso de las cámaras de seguridad distribuidas. Gracias a esto, las autoridades lograron reconstruir parte de su recorrido, en donde se le observa a ella caminando por la vereda Palestina con normalidad y sin indicios de que alguien la estuviera siguiendo.

¿Dónde encontraron el cuerpo de Marlies Genz?

Sin embargo, las autoridades indicaron que un punto ciego ubicado a unos 100 metros de la finca donde planeaba realizar el recorrido, y fue en este punto precisamente en esa área donde los equipos de rescate donde los equipos de rescate encontraron el cuerpo de la ciudadana holandesa flotando en un lago cercano.

Publicidad

Puedes leer: Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé; desapareció en el agua

El cuerpo de la turista fue encontrado en un avanzado estado de descomposición, dadas las condiciones climáticas de la zona rural. Ante esto, las autoridades tomaron precauciones, esto con el fin de esperar el dictamen de Medicina Legal, con el fin de conocer lo ocurrido con Marlies Genz.

Publicidad

De igual forma, la investigación busca determinar si Marlies sufrió un hecho accidental mientras recorría los senderos o si existen elementos que apunten a un homicidio. Ante esto, la Gobernación del Quindío ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quien suministre información que permita esclarecer las circunstancias de su muerte.

Mientras tanto, el alcalde de Salento, Santiago Ángel Morales, lamentó profundamente el suceso y aseguró que se están brindando todas las garantías de seguridad para el turismo nacional e internacional en la región.