Ella es Wendy Sepúlveda, mujer quemada viva por el padre de su hijo en Neiva; tenía 24 años

Wendy Sepúlveda, una joven de 24 años que luchó por su vida durante seis días luego de ser víctima de un ataque por parte de su pareja, quien la habría rociado gasolina y después prenderle fuego, despertó una ola de rechazo nacional, en especial por las circunstancias que se presentaron las cosas.

Recordemos que los hechos ocurrieron la noche del pasado 26 de mayo en una vivienda del barrio El Obrero, en la capital del Huila. Según las investigaciones de la Fiscalía, Wendy acudió a un encuentro con su expareja sentimental y padre de su hijo, identificado como Yesid Alexander Rojas, alias 'El Mudo'.

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De igual forma, se conoció que en un acto de sevicia, el hombre le roció gasolina y posteriormente le prendió fuego, aprovechando su estado de indefensión antes de huir del lugar. Esto debido a un ciclo de violencia que se venía presentando con la mujer de 24 años.



Por esta situación, Wendy Sepúlveda fue auxiliada inicialmente en Neiva, pero debido a que las llamas comprometieron cerca del 80 % de su cuerpo, tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín para recibir atención especializada.

¿Qué se conoció en el caso de Wendy Sepúlveda?

Pese a los esfuerzos médicos y de permanecer entuba durante varios días, sin embargo, las heridas de la joven eran "de extrema gravedad" y "demasiado profundas". Su madre, Luz Nelly Narváez, relató para Blu Radio que los signos vitales de su hija comenzaron a descender lentamente mientras ella oraba a su lado. Finalmente, la joven falleció el 1 de junio de 2026.

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"Le di gracias a Dios por prestármela durante 24 años", confesó su madre entre lágrimas, quien ahora enfrenta el desafío de trasladar el cuerpo de regreso al Huila para darle sepultura.

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Posteriormente, se conoció que Yesid Alexander Rojas se presentó ante las autoridades tras el ataque. La familia de la víctima reveló que el hombre había recuperado su libertad apenas 15 días antes del crimen, tras cumplir una condena por intento de homicidio.

Inicialmente, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que el agresor aceptó. Sin embargo, tras el deceso de Wendy, el proceso judicial será actualizado al delito de feminicidio agravado, por el cual la familia exige la máxima condena contra este.

La familia de Wendy comentó que ella era una mujer alegre y trabajadora, cuya principal motivación era su hijo de cuatro años y que recientemente había conseguido un empleo en servicios generales y celebraba su primer mes de trabajo, buscando estabilidad para alejarse de una relación que calificaba como dañina y controladora.