Aparece mujer señalada de pedir que ahogaran a Alexander en Guatapé: "Le dije cochino"

La muerte de Alexander Avendaño Varela, un joven de 22 años, en aguas del embalse El Peñol-Guatapé, ante esto, una de las mujeres señaladas por el caso, María José Caro, decidió defenderse públicamente ante lo que califica como una campaña de difamación y amenazas de muerte.

Recordemos que el pasado 24 de mayo, Avendaño desapareció tras caer al agua en medio de una riña. Tras más de 120 horas de búsqueda por parte de los organismos de socorro, el cuerpo sin vida del joven fue recuperado el 30 de mayo.

Videos en redes sociales muestran una fuerte discusión previa al incidente, donde se escuchan gritos incitando a que el joven fuera lanzado al embalse. Estas imágenes pusieron en la mira a varios de los presentes, entre ellos a Caro, quien fue señalada por esto.

Ante la situación, Caro tomó la decisión de publicar un video para aclarar su participación en lo ocurrido con Alexander Avedaño. Según ella, solo fue una observadora del altercado. “Cuando se presentó la pelea, yo me acerqué únicamente a ver qué estaba pasando”, manifestó.

Último video de joven desaparecido en embalse de Guatapé

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¿Qué más comentó María José Caro sobre el caso de Alexander Avendaño?

Por otro lado, negó cualquier agresión física contra el joven de 22 años: “Yo en ningún momento participé en ninguna agresión, no lo toqué, no lo empujé y tampoco le pegué”. Asimismo, desmintió las versiones que la ubican gritando para que lo ahogaran: “Como tampoco es cierto que yo haya gritado que lo ahogaran o que le hicieran daño”.

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Pese a esto, admitió que tuvo una reacción verbal debido a comportamientos del joven Según su versión, Avendaño empezó a exhibir sus partes íntimas, lo que le generó indignación: “Recuerdo haberle dicho cochino, pero fuera de eso no tuve ninguna participación”.

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Sobre por qué no intervino para auxiliarlo o calmar los ánimos, explicó que temía por su propia integridad física: “Yo no intervine porque como mujer, entrar en una situación tan alterada, yo sé que no hubiera ayudado... me estaba exponiendo a resultar también agredida”.

Actualmente, denunció una situación crítica de seguridad personal: “Me han llamado asesina, me han atribuido acciones que jamás cometí... están difundiendo mi imagen e incluso sugerido asesinarme”.

Cabe resaltar que estas declaraciones de Caro no corresponden a una prueba oficial de los hechos y que serán las autoridades las únicas que determinen la veracidad de las versiones y de lo ocurrido con Alexander Avendaño. Esto, mientras la ministra de transporte afirmó que la embarcación tenía los documentos al día, se detectaron fallas de seguridad, como el no uso de chalecos salvavidas y el posible consumo de alcohol.

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Situación mientras, las autoridades continúan recopilando testimonios y analizando los videos para establecer las responsabilidades penales de quienes participaron en la riña.

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