Audios de testigos en el caso de Alexander Avendaño en Guatapé revelan qué pasó

Siguen apareciendo nuevos elementos alrededor del caso de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que desapareció en el embalse El Peñol-Guatapé y cuyo cuerpo fue encontrado días después por los organismos de socorro.

En las últimas horas comenzaron a circular unos audios que, según usuarios en redes sociales, corresponderían a una transmisión en vivo realizada por personas que aseguran haber presenciado lo ocurrido aquella tarde.

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Las grabaciones han despertado interés debido a que contienen relatos sobre los momentos previos a que el joven terminara en el agua.

Aunque el contenido no ha sido verificado oficialmente por las autoridades y las identidades de quienes intervienen en la conversación no han sido confirmadas, las declaraciones han generado numerosas reacciones.

Durante la transmisión se escuchan varias voces hablando sobre la situación que se presentó en el planchón y sobre el ambiente que existía antes de que ocurriera la emergencia.

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Uno de los testimonios más comentados es el de una persona que afirma: “El pelao no se tiró solo, lo estaban atosigando”.

La frase ha sido ampliamente compartida en redes sociales debido a que coincide con algunos de los videos que se han conocido durante los últimos días y que muestran momentos de tensión a bordo de la embarcación.

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Testigos relatan lo que habrían observado

En otro momento de la conversación, una de las personas que participa en el supuesto en vivo asegura que el joven se encontraba bajo una fuerte presión antes de terminar en el agua.

Según se escucha en los audios, el testigo expresa: “El pelao quedó con el miedo de que lo tiraran a lo mal hecho, entonces él lo hizo”.

Estas afirmaciones forman parte de los relatos compartidos durante la transmisión y hasta el momento no han sido corroboradas de manera oficial por las autoridades encargadas de la investigación.

Sin embargo, las declaraciones han llamado la atención porque intentan explicar el contexto que se vivía en la embarcación durante los minutos previos a la desaparición de Alexander Avendaño.

Las personas que participan en la conversación también hacen referencia al ambiente de preocupación que existió después de que el joven terminó en el agua.

Última foto de Alexander Avendaño antes de morir en Guatapé /Foto: redes sociales

Hablan sobre las condiciones de la embarcación

Otro de los temas que aparece en los audios está relacionado con el funcionamiento del planchón en el momento de la emergencia.

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De acuerdo con lo que se escucha en la grabación, algunos participantes aseguran que la embarcación se encontraba apagada y que eso habría dificultado cualquier reacción inmediata.

Según los testimonios difundidos en redes sociales, el planchón no habría estado en condiciones de desplazarse rápidamente cuando ocurrió la situación.

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Las personas que intervienen en la conversación mencionan que esa circunstancia habría limitado la posibilidad de acercarse de inmediato al lugar donde se encontraba el joven en el agua.

Hasta ahora, estas afirmaciones hacen parte exclusivamente de los comentarios expresados por quienes participaron en la transmisión y no han sido confirmadas por las autoridades competentes.