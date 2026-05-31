Último video de joven desaparecido en embalse de Guatapé: "Ahóguenlo, ahóguenlo"

La investigación por la muerte de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que desapareció tras caer al embalse de El Peñol-Guatapé, tomó un nuevo rumbo luego de que se conociera un video que muestra lo ocurrido minutos antes de que terminara en el agua.

Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, se han convertido en una pieza clave para entender los hechos registrados en el sector El Marial, en el municipio de El Peñol, Antioquia.

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Lo que inicialmente parecía un caso centrado únicamente en la caída del joven al embalse ahora incluye nuevos elementos que están siendo revisados por las autoridades.

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En el video se observa una fuerte confrontación a bordo de un planchón en el que viajaban varios jóvenes.

Durante la grabación, Alexander Avendaño aparece siendo atacado físicamente mientras recibe insultos y presiones por parte de varias personas que se encontraban en el lugar.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, según se escucha en el video, una mujer repite en varias ocasiones la frase “ahóguenlo”, mientras la situación se torna cada vez más tensa.

Estas expresiones han generado múltiples reacciones entre quienes han visto el video y también han despertado interrogantes sobre el comportamiento de los presentes durante los hechos.

Último video de joven desaparecido en embalse de Guatapé

Las imágenes muestran los momentos previos a la caída al agua

El registro audiovisual permite observar el ambiente de tensión que se vivía en la embarcación. De acuerdo con lo que muestran las imágenes, Alexander Avendaño intentaba alejarse de la situación mientras continuaban los enfrentamientos.

El video también evidencia el evidente temor del joven durante los últimos momentos registrados. En medio de la confrontación, y buscando escapar de las agresiones, terminó lanzándose al embalse.

Ese instante es considerado uno de los puntos más importantes para la investigación, ya que el material muestra qué ocurrió antes de que desapareciera en el agua.

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Además, según se aprecia en la grabación, ninguna de las personas que estaban en la embarcación intervino de manera visible para auxiliarlo inmediatamente después de que cayó al embalse.

Hallazgo del cuerpo y nuevas preguntas

La desaparición de Alexander Avendaño fue reportada el pasado domingo 24 de mayo después de los hechos ocurridos en el embalse. Durante varios días, organismos de socorro adelantaron labores de búsqueda en la zona con el objetivo de localizar al joven.

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Posteriormente, su cuerpo fue encontrado sin vida. Desde entonces, la atención se ha concentrado en esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el caso.

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Sin embargo, la difusión del video ha generado nuevas preguntas. Las agresiones registradas, los gritos que se escuchan durante la confrontación y la reacción de quienes estaban presentes son aspectos que ahora forman parte del análisis que realizan las autoridades.