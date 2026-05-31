Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé; desapareció en el agua

Siguen apareciendo videos relacionados con el caso de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que desapareció tras caer al embalse de El Peñol-Guatapé y cuyo cuerpo fue hallado días después por organismos de socorro.

En las últimas horas comenzó a circular una nueva grabación que muestra lo ocurrido desde una perspectiva diferente a la de los videos conocidos anteriormente.

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El material, compartido ampliamente en redes sociales, fue captado desde un punto distinto al de las imágenes que habían salido a la luz previamente.

Aunque no está claro si fue grabado desde otra embarcación cercana o desde tierra firme, las imágenes permiten observar parte de la reacción de quienes se encontraban en el lugar cuando ya se había presentado la emergencia.

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Lo que más ha llamado la atención es una frase que se escucha durante la grabación. Mientras la persona que registra el video enfoca hacia el planchón donde se desarrollaron los hechos, una mujer dice: “Se están tirando, ya tiraron a uno”.

La expresión quedó registrada en el video y se ha convertido en uno de los elementos más comentados por quienes siguen el caso.

Último video de joven desaparecido en embalse de Guatapé /Foto: redes sociales

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Así se observa el ambiente en la embarcación

Las imágenes muestran un planchón con decenas de personas a bordo. A diferencia de otros videos conocidos hasta ahora, en este no se aprecia directamente el momento en que Alexander Avendaño cae al agua, sino los instantes posteriores a lo ocurrido.

En la grabación se observa a varios ocupantes desplazándose rápidamente de un lado a otro de la embarcación. Algunas personas parecen correr mientras otras intentan observar lo que sucede alrededor del planchón.

De acuerdo con lo que se aprecia en el video, Alexander ya estaría en el agua cuando se realiza la grabación. Sin embargo, debido a la distancia y al ángulo desde el que fueron captadas las imágenes, no es posible identificar claramente todos los detalles de la situación.

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Un nuevo registro que se suma a la investigación

La aparición de este nuevo video se produce pocos días después de que se difundieran otras imágenes en las que se observan momentos de tensión y confrontación a bordo del planchón antes de que el joven terminara en el embalse.

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Ahora, este nuevo registro ofrece una visión diferente de los hechos y muestra cómo reaccionaban algunas personas presentes cuando la situación ya se había salido de control.

Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando información y revisando los distintos videos que han aparecido en redes sociales para reconstruir con mayor precisión la secuencia de lo ocurrido.