Giro en caso Yulixa Toloza: Hallazgo de Medicina legal modificaria uno de los delitos

El caso de Yulixa Toloza volvió a tomar fuerza en las últimas horas luego de revelarse nuevos detalles del informe pericial de necropsia que podrían marcar un cambio importante dentro del proceso judicial.

La información conocida recientemente abrió una nueva línea de análisis sobre lo ocurrido con la mujer de 52 años, cuyo fallecimiento continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Los hechos se remontan al pasado 13 de mayo de 2026, cuando Yulixa Toloza acudió a realizarse un procedimiento estético en el establecimiento Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Días después, tras perderse el rastro de su paradero, su cuerpo fue encontrado en una zona rural del municipio de Apulo, Cundinamarca.

Desde entonces, el caso ha concentrado la atención pública por la complejidad del proceso, el avance de las capturas y las preguntas aún abiertas sobre lo que ocurrió durante las horas previas a su fallecimiento.

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Yulixa Toloza: qué reveló el nuevo informe de Medicina Legal

De acuerdo con el informe técnico conocido recientemente, la causa del fallecimiento de Yulixa Toloza estaría relacionada con una complicación médica generada durante el procedimiento practicado.

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El abogado Diego Felipe Gutiérrez, representante de la familia, explicó a EL TIEMPO que, según los hallazgos forenses, “la causa de muerte, para que lo entendamos, fue el tránsito de grasas a los pulmones y generó una asfixia, una imposibilidad de poder respirar”.

El documento también describe hallazgos en la zona abdominal y dorsal compatibles con procedimientos de extracción de tejido graso, además de una insuficiencia respiratoria aguda y anemia severa asociadas a esa intervención.

Otro punto que llamó la atención dentro del informe fue la presencia de múltiples fracturas en el cuerpo. Frente a ello, la defensa aseguró que corresponderían a maniobras de reanimación realizadas durante la emergencia.

“Lo miramos con unos médicos forenses particulares y explicaron que hicieron una reanimación, pero no la hicieron bien”, señaló el abogado.

Según su lectura del caso, el manejo dado durante esos momentos críticos habría estado marcado por la improvisación.

Yulixa Toloza y el posible cambio de delito que analiza la Fiscalía

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Uno de los puntos que más expectativa ha generado dentro del caso de Yulixa Toloza tiene que ver con la posible modificación de la calificación jurídica del proceso.

El abogado explicó que el análisis cambió tras conocerse detalles sobre las condiciones en las que se realizó el procedimiento y sobre el funcionamiento del establecimiento donde ocurrieron los hechos.

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“Cuando no hay licencias, cuando no existe el equipo necesario, las locativas no son las necesarias para poder atender una emergencia, estamos hablando que el resultado se deja librado al azar”, afirmó.

Con base en esto, la defensa sostiene que el proceso podría avanzar hacia una figura jurídica distinta dentro de la investigación.

Al mismo tiempo, la Fiscalía evalúa otro aspecto clave: determinar si Yulixa Toloza salió del lugar con signos vitales al momento de ser trasladada. Ese punto podría influir directamente en la definición de otros posibles cargos dentro del expediente.

“Para eso necesitamos tener claridad en un punto: ¿Yulixa sale del establecimiento con vida o sin vida?”, explicó Gutiérrez.

Las cámaras de seguridad y otros elementos recopilados por los investigadores serían fundamentales para resolver esa duda.

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Mientras tanto, el proceso continúa con cinco personas vinculadas a la investigación. Dos de ellas enfrentan medidas judiciales en Colombia y otras tres permanecen detenidas en Venezuela mientras avanza el trámite correspondiente.

En paralelo, la defensa sigue insistiendo en que se logre la comparecencia de todos los involucrados ante la justicia colombiana.

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El caso de Yulixa Toloza sigue avanzando entre nuevas pruebas, peritajes técnicos y decisiones judiciales que podrían redefinir el rumbo de una de las investigaciones que más atención ha despertado en los últimos días.

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