Fiscalía expone detalles desconocidos en caso Yulixa: “Condiciones comprometedoras”

El caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció tras someterse a un procedimiento estético en Venecia. Ante esto, se conoció que la Fiscalía General de la Nación durante en reciente audiencia de legalización de captura de dos ciudadanos venezolanos implicados, el ente judicial expuso una serie de detalles sobre el precario estado de salud de la estilista.

De acuerdo con las evidencias presentadas, las últimas horas de Yulixa Toloza fueron complicadas. Tanto es así que la fiscal del caso detalló que, tras el procedimiento en el centro estético Beauty Láser, la mujer presentaba síntomas de "debilidad extrema, somnolencia, dolor y pérdida de consciencia".

Puedes leer: Habla mujer que casi muere en estética a la que fue Yulixa: "Sangre de otras pacientes"



Sumado a esto, se conoció que un testigo clave describió haberla visto salir del lugar con la piel excesivamente blanca y los labios morados, lo que indicaba una condición física profundamente comprometida que la hacía depender totalmente de terceros, además de los mensajes que reportaron las amigas que llegaron a su celular lo que refuerza la tesis del ente judicial sobre su estado de vulnerabilidad.



¿Qué otros detalles señaló la Fiscalía del caso de Yulixa Toloza?

Por otro lado, el ente investigador señala como presunta determinadora a María Fernanda Delgado, dueña de Beauty Láser, quien habría contactado a Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera Delgado (tío de la propietaria) para deshacerse de las evidencias.

Puedes leer: Caso Yulixa Toloza: tres enfermeras citadas por la Fiscalía contaron todo

Publicidad

Tanto es así que, las autoridades comentaron que Delgado utilizó la plataforma TikTok y llamadas telefónicas para coordinar el traslado del vehículo de placas UCQ340, en el cual se presume fue transportado el cuerpo.

Publicidad

A cambio de esta labor, los capturados habrían recibido la suma de 800.000 pesos colombianos para cubrir sus gastos de viaje desde Venezuela hacia Colombia. Además se conoció, que esta habría engañado a una conocida en el municipio de Los Patios, Norte de Santander, para guardar el vehículo debido a que se iba a mudar.

Sin embargo, la labor investigativa permitió localizar el cuerpo de la mujer en una zona rural de Apulo, Cundinamarca, hallazgo que fue confirmado por autoridades locales el pasado martes 19 de mayo.

Los dos capturados enfrentan cargos por desaparición forzada, ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio y favorecimiento. Por su parte, Medicina Legal continúa realizando los estudios forenses necesarios para determinar con exactitud la causa y manera de la muerte de Yulixa Toloza, además de esto, se presentaron el cierre de otros centros estéticos ilegales en la localidad de Kennedy vinculados al caso.

Mira también: Revelan cuánto pagaron para desaparecer el carro usado en el caso Yulixa Toloza; hay chats