Inquilinos apagan la vida a dueño de casa que les cobró el arriendo en Soacha

Soacha se encuentra conmocionado tras el accidente que le quitó la vida a Jonathan Vega, un hombre de 33 años. Situación que ocurrió cuando la víctima acudió a una de sus propiedades para realizar el cobro de un arriendo pendiente y fue en este momento cuando estas personas reaccionaron de forma violenta.

Las autoridades comentaron que los hechos ocurrieron durante la noche del sábado 16 de mayo, cuando Jonathan Vega llegó a la vivienda para resolver diferencias económicas con las personas que habitaban el inmueble. Testigos comentaron que la discusión era por el dinero, pero escaló rápidamente.

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Tanto es así que comentan que la situación pasó de las palabras a la violencia física en cuestión de minutos. Los reportes indican que Jonathan Vega fue víctima de una agresión colectiva perpetrada por varios de sus inquilinos. En medio del ataque, los agresores utilizaron un arma cortopunzante para infligir lesiones de extrema gravedad al joven de 33 años.



¿Qué más se conoció del caso de Jonathan Vega?

Sumado a esto, se conoció que esta situación dejó a la víctima con heridas mortales, las cuáles terminaron ocasionando su deceso. De acuerdo con el relato de Cecilia Vega de Osorio, hermana de Jonathan comentó para CityTv, llegó a sugerir que su hermano perdió la vida por la cantidad de sangre que había en su casa.

Pese a su estado, se conoció que Jonathan Vega, en un esfuerzo desesperado por salvar su vida, logró salir de la vivienda y recorrió varias cuadras buscando el auxilio de vecinos y allegados que se encontraban en el sector. Lastimosamente, las heridas en su cuerpo le impidieron continuar el camino.

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Jonathan Vega terminó desplomándose y falleciendo en plena vía pública antes de que los servicios de emergencia pudieran prestarle atención médica. Ante esta situación los familiares del joven intentaron auxiliarlo sin éxito tras encontrarlo ya sin signos vitales en la calle.

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"Les pediríamos que por favor nos colaboraran y nos hicieran más pronto la investigación, porque esto no se puede quedar en la impunidad", manifestaron a las autoridades. Actualmente, la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantan las labores pertinentes para esclarecer el crimen.

Las autoridades están enfocadas en la recolección de pruebas materiales, la toma de testimonios y el análisis detallado de las cámaras de seguridad de la zona para identificar plenamente a los sospechosos y determinar su paradero.