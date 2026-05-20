Reconocida actriz se cansa de esperar un novio y decide embarazarse sola; a sus 48 años

María Lara, reconocida actriz de producciones como "El capo", "La Tormenta" y "La Saga", llamó la atención a sus seguidores al confirmar que a sus 48 años de edad será mamá. Sin embargo, confirmó que esta decisión la toma pese a que no tiene pareja actualmente, si no que hizó un proceso de fertilización in vitro (FIV) realizado en el extranjero.

Tanto es así que la actriz comentó que su deseo de ser madre no fue una decisión repentina, sino una ilusión que la acompañó desde su juventud, la cuál se intensificó tras mudarse a los Estados Unidos hace más de 10 años y enfocarse en su carrera y sus otros proyectos.

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Sin embargo, explicó que al ver que no conseguía pareja, decidió no renunciar a su sueño. "No podía seguir esperando al príncipe... el príncipe se vino en burro o no llegó", declaró la actriz, explicando que optó por un donante anónimo para iniciar su tratamiento y poder cumplir con su sueño.



“¿Por qué me demoré [en quedar embarazada]? Porque, obviamente, yo quería encontrar una pareja, quería encontrar un esposo, tener una escena ideal, pero no encontré esa persona con la que yo quisiera tener un hijo”, afirmó Maria Lara.

¿Qué retos tuvo María Lara con este proceso?

Pese a este deseo, María Lara comentó que el camino hacia el embarazo no estuvo exento de dificultades, tanto es así que explicó que el proceso de fertilización in vitro le exigió una fuerte carga hormonal que afectó su estado emocional y físico, además de requerir una inversión financiera considerable que asumió de forma independiente.

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La actriz relató que pasó dos semanas encerrada en un hotel inyectándose ella misma, enfrentando la soledad y el llanto al no ser la situación familiar que alguna vez imaginó. A pesar del reto que supuso hacerlo sola en otro país y en total hermetismo, pese a esto, explicó que todo este sacrificio lo vale.

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Actualmente, el embarazo de la actriz transcurre con normalidad y se encuentra en su sexto mes de gestación y se tiene previsto que el bebé nazca en agosto de 2026 mediante una cesárea programada.

Una vez se conoció la noticia, esta fue celebrada por diversas figuras del entretenimiento, como Carolina Cruz y Cristina Campuzano, quienes le han manifestado su apoyo y admiración por su valentía.