Surge problema con capturados por el caso de Yulixa Toloza: ¿se retrasará extradición?

El caso de la estilista de 52 años Yulixa Toloza tomó un nuevo rumbo tras conocerse una situación que podría limitar la acción de la justicia colombiana contra los tres ciudadanos venezolanos capturados por su muerte y desaparición, debido a una ley vigente en ese país.

Se conoció que este martes 19 de mayo, se dió el arresto de los implicados tras intensas labores de cooperación internacional y una circular azul de Interpool. Tanto es así que varios reportes mencionaron que ellos habrían huido de Colombia poco después de que se realizará el procedimiento estético de Yulixa.

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De igual forma, se conoció que los capturados son María Fernanda Delgado Hernández, quien aparece como la presunta dueña del centro estético, luego, Edinson José Torres Sarmiento, el administrador del local y pareja sentimental de la mujer y finalmente, Eduardo Ramos, el posible cirujano de Yulixa.



Recordemos que este pasado lunes 18 de mayo, se presentó la captura de dos personas implicadas en este caso, como es el caso de Jesús Heránndez, tío de María Fernanda Martínez junto a Kelvis Sequera Delgado, quien era el vehículo en donde salió Yulixa Toloza del centro estético el 13 de mayo.

Y se conoció que fue gracias al testimonio de Hernandez que las autoridades encontraron el cuerpo de Yulixa. Cabe recordar que el Chevrolet Sonic de color azul fue detenido en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. Además confirmaron las autoridades que estos tenían la misión de hacer desaparecer el automotor.

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¿Qué problema tendrían las autoridades con los capturados de Yulixa Toloza?

Pese a esto, se conoció que las autoridades tendrían un problema con los capturados, debido a que las leyes de Venezuela prohíben la extradición de sus ciudadanos nacionales, por lo cual, debido a esta normativa los sospechosos no serían entregados para ser juzgados en Bogotá.

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Ante esta situación, se abrió a un proceso de "entrevero judicial", donde las autoridades de Colombia tendrían que remitir el expediente completo a instancias internacionales o directamente a la justicia venezolana para que los implicados sean procesados bajo este país.

La Fiscalía en Colombia confirmó que su principal recurso jurídico es apelar al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911, buscando una excepción o una vía diplomática que permita el traslado de los capturados.

Mientras la disputa legal continúa, los familiares de Yulixa Toloza esperan que el hallazgo de su cuerpo en zona rural de Apulo, Cundinamarca, no quede en la impunidad debido a fronteras y tecnicismos legales con las personas capturadas.

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