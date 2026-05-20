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La Kalle  / Noticias  / Nación  / VIDEO: Profesor se desploma y muere frente a sus estudiantes; le celebraban el día

VIDEO: Profesor se desploma y muere frente a sus estudiantes; le celebraban el día

El docente se encontraba cantando junto con sus alumnos en conmemoración del Día del Maestro y perdió la vida horas después.

Orlando Marrugo perdió la vida frente a sus alumnos
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 20 de may, 2026

El municipio de Arjona, Bolívar, se encuentra sumido en un profundo luto tras la inesperada partida de Orlando Marrugo Zúñiga, un respetado docente de ciencias sociales, quien durante la conmemoración del Día del Maestro este 15 de mayo terminó perdiendo la vida al frente de sus alumnos.

Tanto es así que se conoció en redes sociales, el último video de Orlando Marrugo en la Institución Educativa Carolina Gamero animando el evento, en donde se pudo conocer que el docente interpretó la canción “Sin más palabras”, de la autoría de Hernán Urbina Joiro y popularizada por Los Betos.

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Sin embargo, en un momento que muchos ahora interpretan como una despedida premonitoria, el profesor hizo una pausa, expresó la frase “Se las dejo ahí” y cayó repentinamente al suelo ante la mirada atónita de los asistentes, quien fue trasladado al hospital Local de Arjona, su estado de salud era crítico.

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Una vez en el centro asistencial, se conoció que Orlando fue remitido a un centro asistencial de mayor complejidad en Cartagena, donde lamentablemente falleció el sábado debido a las complicaciones derivadas de un derrame cerebral que ocurrió al momento en que se encontraba compartiendo.

¿Quién era Orlando Marrugo?

Orlando Marrugo era una figura central en la cultura de Arjona. Al punto que fue miembro fundador del Colectivo Académico Cultural Utopía, una organización dedicada a promover la música vallenata lírica, la lírica y otras expresiones artísticas desde hace cinco años.

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De igual forma, se conoció que sus allegados lo describieron como un hombre de ética intachable, espíritu libertario y una gran generosidad. Además de su faceta como docente y cantante, se destacó como gestor deportivo y líder social, siempre comprometido con el mejoramiento de su comunidad y de los niños.

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Por otro lado, se conoció que sus exequias se llevaron a cabo el domingo 17 de mayo en el cementerio de Arjona, al punto que hubo una gran multitud que lo despidió con cantos vallenatos y mensajes de gratitud por su vida dedicada a la enseñanza y el folclor regional de donde era oriundo.

Finalmente, se conoció que el próximo 4 de julio, durante el tercer Encuentro Académico-Cultural de Arjona se realizará en su homenaje, celebrando la vida de Orlando debido a todo el servició que brindó a su comunidad.

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