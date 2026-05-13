Llamativa coincidencia en funerales de Miguel Uribe, Vargas Lleras y Fernando Botero

Tras el fallecimiento del líder político Germán Vargas Lleras este viernes 8 de mayo, se presentó un detalle técnico que llamó la atención a las personas. Se trata de la placa FNU-339, un registro vehicular el cuál está inmortalizado en las fotografías de los tres sepelios más mediáticos y trascendentales del país entre los años 2023 y 2026.

Se conoció que pese a que la empresa encargada tiene una basta cantidad de vehículos a su disposición, se conoció que la carroza con matrícula FNU-339 es la elegida, de manera reiterada, para transportar los restos de figuras importantes en Colombia, al punto que en redes sociales la denominan como ‘carroza de los ilustres’.

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Todo comenzó con el fallecimiento de Fernando Botero, el artista colombiano. Situación que ocurrió en septiembre de 2023, donde tras ser recibido con honores de Estado en el Capitolio Nacional de Bogotá, sus restos fueron custodiados por la ya famosa carroza FNU-339.



Posteriormente, en agosto de 2025, ocurrió el fallecimiento de Miguel Uribe, después de un atentado en el parque El Golfito y su posterior deceso en la Fundación Santa Fe, el joven senador Miguel Uribe Turbay fue transportado en el mismo vehículo. Investigaciones que revelan que el crimen fue organizado por disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia.



Germán Vargas Lleras y el mismo coche fúnebre FNU-339

Un dato curioso que llamó la atención durante las honras fúnebres y las exequias de Germán Vargas Lleras. El exvicepresidente y líder natural de Cambio Radical, figura determinante en la infraestructura del país, cerró este grupo de personalidades custodiadas por la misma matrícula del vehículo.

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Tanto es así que en las fotografías que se conocieron, se puede evidenciar que el coche fúnebre FNU-339 era el que llevaba el vehículo el cuerpo del líder político, siendo una curiosidad que llamó la atención en redes sociales debido a la ocurriencia con este mismo vehículo.

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Pese a esto, la funeraria mantiene su operatividad habitual, la historia de esta carroza se escribe como un capítulo aparte en los anales de la historia contemporánea de Colombia, uniendo en un último viaje terrestre a tres figuras que, desde sus respectivos campos, fueron destacables por sus seguidores.

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