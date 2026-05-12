Jessi Uribe y Paola Jara publican fotos completas de su bebé Emilia; derrochan ternura

Una vez más Paola Jara volvió a ser protagonista con su pareja Jessi Uribe, esto cuando decidió compartir una serie de fotografías inéditas de su hija Emilia. Tanto es así que con motivo del pasado Día de las Madres, el 10 de mayo, la artista decidió compartir con sus seguidores cómo ocurrió esta festividad en familia.

Por medio de sus redes sociales, Paola Jara reveló varias fotos inéditas de su hija, precisamente para conmemorar que fue Emilia quien le dio la oportunidad de convertirse en mamá, además de conmemorar que su primogénita está cerca de cumplir 6 meses de vida.

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Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención es que todavía la pareja no decidió mostrar el rostro de Emilia, pese a esto, en las imágenes se pueden observar la manos, la cabellera que tiene la niña. Situación que generó muchos comentarios en redes sociales por su parecido.



Recordemos que el nacimiento de Emilia, ocurrido el 18 de noviembre de 2025, fue recibido por sus padres, Jessi Uribe y Paola Jara, como un verdadero milagro de vida. De igual forma, la noticia, se terminó confirmado el 19 de noviembre, y generó mucha conmoción en sus seguidores en especial por lo que ocurrió con Paola.

Tanto es así que se conoció que la pareja de Jessi Uribe, llegó a perder hasta dos bebés en intentos previos de crear vida. Por lo cuál, según ella comentó en su momento que Emilia es una verdadera bendición de Dios.

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¿Por qué todavía no sé conoce el rostro de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Una de las mayores incógnitas que tienen los seguidores de esta pareja, es porque todavía no han revelado el rostro de la menor. Ante esto, Jessi Uribe comentó en diversos espacios que no desea que su hija Emilia reciba la exposición mediática a tan temprana edad, pese a si es un poco más abierto al mostrar a la pequeña en sus propias redes.

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Sin embargo, debido a la presión de sus seguidores, el artista dejó intuir una posible fecha para revelar el rostro de la menor, al punto que mencionó que esto se podría dar el día de su bautizo. No obstante, esto sigue siendo una especulación basada en respuestas dadas a sus seguidores, pero no hay ninguna confirmación oficial.

Por otro lado, se conoció que Paola Jara destacó que su prioridad es proteger a su hija, cuestionando si es correcto exponerla a la opinión pública siendo tan pequeña. Por ahora, los fanáticos deberán conformarse con las publicaciones de la artista celebrando su primera celebración del Día de la Madre.

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