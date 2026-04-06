VIDEO: La inesperada cachetada de Paola Jara a Jessi Uribe antes miles de personas

El Estadio El Campín de Bogotá fue testigo de un momento que ni los más fieles seguidores de la música popular esperaban ver en vivo.

Durante una de sus presentaciones más recientes, Paola Jara dejó a miles de asistentes con la boca abierta al propinarle una sonora cachetada a su esposo, Jessi Uribe, justo en medio de la interpretación de uno de sus temas compartidos.

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La intensidad del momento fue tal que la cámara captó a Jessi tocándose la mejilla con una expresión de total desconcierto mientras Paola se alejaba hacia el fondo de la tarima.



Este episodio no tardó en encender las alarmas en el mundo del entretenimiento digital, donde las especulaciones corrieron como pólvora.

Muchos internautas, tras analizar las imágenes, aseguraron que el gesto se vio demasiado real para ser una simple coreografía y sugirieron que la pareja podría estar atravesando una fuerte discusión personal que se trasladó al trabajo.

Sin embargo, el contexto de la presentación es clave para entender este giro dramático: los artistas estaban interpretando una canción que narra una historia de engaño y desamor, lo que exigía una entrega actoral de alto nivel.

Para darle un giro a la situación, debemos mirar el profesionalismo de estos dos grandes de la música.

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Lo que muchos interpretaron como un conflicto doméstico, parece ser en realidad una clase magistral de interpretación escénica al estilo de los grandes duetos del género urbano o la balada clásica.

Paola Jara, quien recientemente regresó a los escenarios tras una pausa personal, demostró que su capacidad para transmitir emociones sigue intacta, llevando la narrativa de su música hasta las últimas consecuencias frente a su público.

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La historia de esta pareja ha estado marcada por la unión y el crecimiento constante desde que formalizaron su noviazgo a finales de 2019.

Tras dar el "sí" en el altar en 2022, han construido no solo una carrera sólida, sino también una familia que se completó con la llegada de su pequeña hija, Emilia, el 19 de noviembre de 2025.

Este nuevo capítulo como padres, que incluso celebraron con el lanzamiento de un tema dedicado a su bebé, ha mostrado una faceta mucho más sensible y unida de ambos.

Ante la oleada de comentarios que sugerían una ruptura o una pelea real, la propia Paola Jara decidió poner fin al misterio a través de sus plataformas digitales. Al publicar el video del momento exacto del impacto, la artista paisa acompañó las imágenes con un mensaje retador y divertido:

“¡Europa, esperamos que estén listos para esto! ¡Denme ideas en el show cuando cantemos esta canción!”.

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Con estas palabras, Jara no solo desmintió cualquier crisis matrimonial, sino que confirmó que el "golpe" es una pieza fundamental de su puesta en escena para su próxima gira internacional por España y Francia.

Los fanáticos, ahora más tranquilos, han pasado de la preocupación al aplauso, destacando que Jessi Uribe se "metió tanto en el papel" que incluso su reacción de dolor contribuyó al realismo del espectáculo.

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