Becky G perdonó infidelidad y regresó con su ex Sebastián Lletget: "Propónmelo de nuevo"

Becky G dejó a todos con la boca abierta al confirmar lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a asegurar: su relación con el futbolista Sebastián Lletget sigue en pie y más firme que nunca.

En una charla sin filtros con Alex Cooper para el podcast Call Her Daddy, la intérprete de “Mayores” decidió que ya no era momento de callar sobre los eventos que sacudieron su vida personal hace tres años.

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La cantante fue directa al grano y admitió que, tras un largo proceso, hoy camina de la mano con el deportista, desafiando las expectativas de quienes esperaban un final definitivo.



El camino no fue nada sencillo, ya que en marzo de 2023 la noticia de una traición por parte de Lletget se volvió el tema principal en todos los portales de entretenimiento.

En aquel entonces, la pareja apenas celebraba unos meses de compromiso, tras haber anunciado sus planes de boda en diciembre de 2022.

La reacción de Becky fue inmediata y contundente: decidió quitarse el anillo y cancelar cualquier plan de matrimonio para enfocarse en su bienestar emocional.

Según relató la artista, enfrentó dos tipos de dolor simultáneos: el desamor que se vive en la intimidad de casa y el que se magnifica bajo el ojo crítico del público.

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Para Becky G, el proceso de sanación requirió tomar una distancia radical de la relación. No se trató solo de un berrinche mediático, sino de una estrategia de "autopreservación" para entender quién era ella fuera de ese vínculo.

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Durante ese tiempo de reflexión, la cantante se dio cuenta de que solía priorizar el deseo de complacer a los demás por encima de sus propias necesidades.

Esta etapa de su vida, incluyendo el manejo del escándalo, quedó plasmada en su documental titulado REBECCA, el cual se estrenó en 2025 para ofrecer su versión de los hechos.

La reconciliación no ocurrió de la noche a la mañana, pues la confianza es algo que no se recupera en cuestión de semanas o meses. Becky reveló que ambos se sometieron a un arduo trabajo que incluyó terapia individual, de pareja y hasta familiar.

La clave del éxito para este "reinicio" fue aceptar que la relación nunca volvería a ser igual a la anterior, lo cual, para sorpresa de la cantante, resultó ser algo emocionante porque permitió construir algo completamente nuevo desde la honestidad total.

A pesar de los tropiezos del pasado, la estrella de la música urbana mantiene su fe intacta en la unión formal.

Durante la entrevista, cuando se le preguntó si todavía deseaba casarse, su respuesta fue una invitación abierta para su pareja: “Absolutamente. Me encantaría, es como: 'Propónmelo de nuevo'”.

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Con esto, Becky G deja claro que, aunque el compromiso original se rompió, la puerta para una nueva historia está más que abierta, siempre y cuando sea bajo sus propios términos y con la sabiduría adquirida en estos años de transformación personal.

Actualmente, la pareja continúa su historia que inició allá por el 2016, demostrando que han decidido evolucionar juntos a pesar de las presiones externas.