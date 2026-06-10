Amiga de Alejandra Villafañe habla cómo era su relación con Raúl Ocampo: “Eran dos niños”

A casi tres años del fallecimiento de la actriz Alejandra Villafañe, su círculo cercano comenzó a revelar varios detalles íntimos de la joven y hasta cómo era su relación con Raúl Ocampo. En una entrevista para el pódcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko, la modelo Jessica Chirino recordó a su amiga.

Alejandra Villafañe, recordada por su talento en reconocidas producciones. Sin embargo, pese a esto, terminó perdiendo la batalla contra el cáncer en 2023. Por lo cuál, Jessica Chirino, mencionó que el vacío sigue siendo muy grande. “Aleja es una hermana para mí, entonces siento que se me fue una hermana, siento que se fue alguien con quien yo crecí”, confesó.

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La modelo reveló que su conexión se estrechó aún más cuando Alejandra Villafañe comenzó a enfrentar problemas de salud con tumores en el útero mientras se encontraba en México. Pero, pese a esto, confesó que la comunicación se volvió frecuente, pese a la distancia que había.



Por otro lado, recordó uno de los últimos días de la actriz. En el cuál pese a estar en la situación que estaba, ella se mantenía alegre. El 4 de octubre, fecha de su cumpleaños, sus seres queridos se reunieron para celebrarla de una manera muy especial.

“Los últimos días estuvimos dos amigas más con ella, su mamá y Raúl (…) Le celebramos su cumpleaños y pusimos Grupo Niche, que era algo que ella pedía, caleña, al fin y al cabo”, detalló Chirino y afirmó que pese a todo, ella siempre buscaba hacer sonreír a las personas.

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¿Cómo era la relación de Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo?

De igual forma, aprovechó para responder las constantes dudas y comentarios que surgieron en redes sociales sobre la relación entre Alejandra y Raúl Ocampo, Jessica Chirino fue enfática en defender el vínculo que presenció desde la cercanía. Para ella, no había dudas de que ambos compartían un amor genuino y profundo.

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“Desde lo que pude ver desde adentro y desde afuera, eran el uno para el otro (…) Como todas las parejas, había diferencias, pero siempre fue una relación muy bonita”, afirmó. De igual forma, mencionó que el apoyó que tenían entre ellos era mutuo y la diversión, alejando cualquier rumor de toxicidad o conflicto mayor.

Finalmente, la modelo resumió la esencia de la pareja con una imagen enternecedora: “Nunca vi nada que no fuera amor, empatía, juego. Entre ellos jugaban todo el tiempo. Puedo decir que eran dos niños juntos”. Mencionando que la unión de ellos era algo sincero, tratando de desmentir los comentarios que aparecieron en redes sociales.