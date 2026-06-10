Cabas habla de “tóxica” relación con Johana Bahamón; dio detalles desconocidos

Si sigues de cerca el mundo del espectáculo en Colombia, seguramente recuerdas la historia de amor entre el cantante Andrés Cabas y la actriz y activista Johana Bahamón.

Aunque su relación sentimental terminó oficialmente en el año 2009, hoy, 17 años después de esa ruptura, ambos han vuelto a ser tendencia por la madurez con la que gestionan su vínculo.

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En una entrevista para el podcast Historias con ritmo, de Caracol Televisión, el intérprete de éxitos como "Bonita" y "Mi bombón" decidió sincerarse sobre lo que significa compartir la crianza de un hijo con alguien de quien te separaste hace casi dos décadas.



El proceso no ha sido un camino de rosas, pero los resultados demuestran que es posible priorizar la estabilidad emocional de la familia por encima de los conflictos personales.

¿Cómo es la relación actual entre Cabas y Johana Bahamón?

Cabas no ha tenido reparos en admitir que llegar al punto de equilibrio en el que se encuentran hoy fue un reto mayúsculo. Durante su intervención, fue enfático al decir: “No es fácil, no crean que para alguien es fácil”.

Según relató, el secreto para lograr una convivencia armónica después de tanto tiempo ha sido un ejercicio constante de respeto y, sobre todo, la capacidad de salirse del ego propio.

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El cantante describió con crudeza que, para construir lo que tienen ahora, fue necesario dejar atrás un vínculo que ya estaba destruido y que incluso llegó a calificar como "tóxico" y "venenoso", cargado de sentimientos negativos como el odio.

Para él, la transformación de esos sentimientos en una amistad real es lo que define el amor verdadero. Hoy en día, Cabas asegura que son "panas" (amigos) y que su comunicación es cercana, directa y basada en el apoyo mutuo.

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Esta relación es tan sólida que, el pasado mes de mayo, en el marco del Día de la Madre, el artista dedicó un sentido mensaje a Bahamón a través de sus redes sociales, destacando no solo su rol como mamá, sino también su labor social con proyectos de segundas oportunidades.

¿Por qué decidieron mantener una buena relación por su hijo?

La respuesta corta y directa es Simón, el hijo que tuvieron durante su unión. Desde el momento de la separación en 2009, Johana Bahamón ya dejaba claro en declaraciones para Noticias Caracol que el bienestar del niño era la prioridad absoluta:

“No queremos que tenga que pagar las consecuencias de los problemas de sus papás”, afirmó en aquel entonces.

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Cabas reforzó esta idea explicando que la llegada de un hijo transforma la visión de los conflictos de pareja. Según el cantante, ambos entendieron que debían "hacerlo bien" por la criatura que trajeron al mundo, quitando sus "cosas" personales para ofrecerle un ambiente de amor, respeto y estabilidad emocional.

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Actualmente, Simón ya está en una edad en la que es amigo de su padre, lo que permite que la dinámica familiar sea mucho más fluida.

El artista menciona que esta etapa de "amigos" con su hijo le permite concentrarse en su música, sin tener que volver a las complejidades de la crianza de los primeros años.

