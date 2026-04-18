Raúl Ocampo publica inesperado mensaje a su nueva novia: “Un día encuentras a esa persona”

Raúl Ocampo ha decidido abrir una pequeña ventana a su privacidad para compartir con sus seguidores el excelente momento personal que atraviesa.

El actor colombiano, quien suele mantener sus asuntos del corazón alejados de los focos constantes, sorprendió recientemente a la comunidad digital al publicar un contenido que confirma lo que muchos ya sospechaban: se ha dado una nueva oportunidad en el amor.

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La mujer que lo acompaña en esta etapa es Laura Dicelis, una joven que no es ajena al mundo de las redes sociales y cuya presencia ha generado una oleada de comentarios positivos entre los internautas.



El anuncio oficial, por llamarlo de alguna manera, llegó a través de la plataforma TikTok, donde Ocampo subió un clip cargado de afecto.

En las imágenes se puede ver a la pareja en una actitud muy cercana, compartiendo besos, abrazos y risas frente a la cámara, lo que evidencia la complicidad que existe entre ambos.

Lo que más llamó la atención de los curiosos no fue solo la confirmación del noviazgo, sino el audio que el artista eligió para acompañar el post.

El mensaje sonoro hablaba sobre encontrar a esa persona especial que, con solo verla, tiene el poder de cambiar el ánimo e ilusionar con su compañía.

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¿Quién es la nueva novia de Raúl Ocampo?

Se trata de una creadora de contenido colombiana que ha logrado destacar en el entorno digital gracias a su enfoque en la moda y el estilo de vida.

Su perfil se caracteriza por una estética elegante y una constante propuesta de atuendos que han captado la atención de miles de usuarios.

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Ahora, su nombre suena con más fuerza al ser identificada como la pareja sentimental de Ocampo, marcando así el inicio de una fase pública en su relación, aunque ambos han manifestado su intención de manejar el vínculo con un perfil bajo.

Uno de los momentos clave para esta pareja ocurrió durante el Festival Estéreo Picnic 2026.

En este evento masivo, Raúl y Laura se dejaron ver juntos por primera vez en un entorno público, luciendo atuendos coordinados en denim y disfrutando de los escenarios del festival.

Una fotografía compartida por ambos capturó ese instante de felicidad, sirviendo como preludio al video más reciente que terminó por confirmar la unión de manera definitiva ante sus respectivos seguidores.

La reacción de los usuarios en redes sociales no se hizo esperar y ha sido de lo más variada.

Por un lado, una gran cantidad de seguidores han volcado su apoyo hacia el actor, celebrando que se permita disfrutar nuevamente de una relación afectiva tras dos años de haber pasado por una pérdida muy significativa en su vida.

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Por otro lado, un detalle físico no pasó desapercibido para los observadores más detallistas: muchos comentarios apuntan a un aire o parecido físico entre Laura Dicelis y Alejandra Villafañe, la anterior pareja de Ocampo.

Frases como "pensé que era un video viejo" o "tiene un aire a su ex" se repitieron en la sección de comentarios, generando un debate sobre las similitudes visuales entre ambas mujeres.

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A pesar de las comparaciones, el mensaje central que Raúl ha querido transmitir es de presente y alegría. En la descripción de su video, incluso bromeó con un toque de humor al escribir:

"POV: Estás más feliz que yo con el 10% de descuento", haciendo referencia a su estado de ánimo actual.

Con este gesto, el actor deja claro que, aunque la discreción sigue siendo su norte, no tiene reparos en mostrar la felicidad que Laura Dicelis ha traído a su día a día, manteniendo a sus fans muy pendientes de cada paso que da en esta nueva aventura sentimental.