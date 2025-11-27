Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Hermana de Alejandra Villafañe asegura que Raúl Ocampo no sabe dónde reposan sus cenizas

Hermana de Alejandra Villafañe asegura que Raúl Ocampo no sabe dónde reposan sus cenizas

Continúa el conflicto familiar tras la muerte de la actriz, su hermana revive declaraciones desde Estados Unidos, cuestionando la versión pública del actor.

Jackeline Osorio, hermana de Alejandra Villafañe
Jackeline Osorio, da declaraciones sobre el caso de su hermana Alejandra Villafañe y su vida amorosa antes de fallecer
Foto: captura entrevista redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

La tarde del 27 de noviembre de 2025, la hermana de Alejandra Villafañe, Jackeline Osorio, en una entrevista desde Estados Unidos, para el programa 'Buen día Colombia' se refirió al vínculo familiar con la fallecida actriz y al papel de Raúl Ocampo durante los últimos meses de vida de Villafañe.

Desde el fallecimiento de la actriz, su famlia y Raúl Ocampo, quien fue su pareja durante los últimos años de vida de la actriz están en controversia constantemente.

Lee también: Escándalo tras muerte de Alejandra Villafañe; familia revela grave conflicto con Raúl Ocampo

Tras varias declaraciones del actor en medios colombianos, algunos familiares han manifestado su inconformidad con la manera en que se ha contado la historia de los meses previos al fallecimiento de Villafañe, señalando inconformidad entre lo que ellos vivieron y lo que ha sido divulgado públicamente.

Este ambiente de versiones contrapuestas reabrió un debate sobre el acompañamiento, el cuidado y la relación real entre los involucrados durante la etapa final de la actriz.

Osorio cuestionó versiones mencionadas anteriormente por el actor y afirmó los hechos públicos sobre su compañía y cuidado que no coinciden con la realidad vivida por la familia.

Jackeline enfatizó que la madre de Alejandra fue quien la acompañó de manera constante durante su enfermedad, mientras que Ocampo solo visitaba "por ratos".

De esta manera, contradice lo dicho por el actor en entrevistas recientes, generando un choque de versiones sobre la presencia y el acompañamiento de él en los momentos difíciles de la actriz.

Te puede gustar: Pareja de Baby Demoni se pronuncia ante las acusaciones en su contra: "No aguanto"

¿Qué opina la familia de Alejandra Villafañe sobre las declaraciones que hizo Raúl Ocampo?

Durante la conversación, Osorio mencionó que Ocampo nunca preguntó por el paradero de las cenizas de Alejandra ni se acercó a la familia para averiguarlo. “No sabe dónde están las cenizas”, afirmó.

Lo que según ella, refleja desde la perspectiva de la familia, que la prioridad desde la muerte de Villafañe fue el cuidado y acompañamiento de su madre, y no la relación con la pareja del momento de la actriz.

Los familiares cercanos de Villafañe han señalado que sus declaraciones recientes en medios no coinciden con la realidad, aseguran que él visitaba solo de manera intermitente y no estuvo presente durante los momentos más difíciles de la enfermedad de la actriz.

Además, surgieron controversias por temas económicos, pues la familia indicó que, durante la enfermedad, Villafañe tuvo que asumir parte del pago de la renta de la vivienda compartida, situación que consideran injusta dado su estado de salud y que generó molestia entre sus allegados.

Asimismo, la familia pidió públicamente a Ocampo que no hable del tema de manera mediática, solicitando respeto por el duelo y por la memoria de Alejandra Villafañe.

Mira también: Familia de Bruce Willis donará el cerebro del actor; ya no recuerda a su hija

