Tía de Alejandra Villafañe le dice mentiroso a Raúl Ocampo: “Déjala descansar en paz”

La polémica volvió a encenderse alrededor del fallecimiento de Alejandra Villafañe, la reconocida actriz y exreina de belleza colombiana. Esta vez, no por un nuevo homenaje, sino por las declaraciones que dio su expareja, el actor Raúl Ocampo, en una reciente entrevista donde recordó los últimos momentos que compartió con ella.

Las palabras del actor no pasaron desapercibidas, y rápidamente, la tía de Alejandra, Alicia Villafañe, decidió romper el silencio y dar su versión, dejando claro que no comparte lo dicho por él.

El nombre de Alejandra Villafañe volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que Ocampo narrara cómo fue la mañana en la que la actriz falleció. En la charla, el actor relató que ella partió en sus brazos, en medio de un momento que describió como “lleno de amor y paz”. Según su testimonio, todo ocurrió mientras él regresaba de hacer ejercicio y se alistaba para acompañarla a una sesión médica.

“Yo llego y Ale estaba en la sala, al lado de la enfermera, al otro lado de la mamá”, explicó Ocampo, quien aseguró que fue un instante inesperado en el que intentó reanimarla. En su relato, describió que la tomó entre sus brazos, sintiendo cómo su peso cambiaba, y luego la acompañó hasta su último suspiro, dedicándole palabras de amor y gratitud.

Aunque el actor ha compartido en varias ocasiones su experiencia durante ese proceso, las más recientes declaraciones despertaron inconformidad entre algunos familiares de la actriz. Fue la tía de Alejandra, doña Alicia Villafañe Vidal, quien decidió usar sus redes sociales para desmentir parte de la historia contada por Ocampo y enviarle un mensaje directo.

En una publicación en sus historias de Instagram, la tía escribió:

“Queremos que sepan que no fue tan hermoso como lo dice en todas sus entrevistas”. Además, acompañó el mensaje con un llamado contundente: “Ya déjala que descanse en paz… nuestra niña se lo merece”, junto a emoticones de súplica.

Raúl Ocampo se quiebra al recordar a Alejandra Villafañe, a dos años de su partida

Familia de Alejandra Villafañe reacciona a las declaraciones del actor

Sus palabras dejaron en evidencia el desacuerdo que existe entre la familia y el actor sobre cómo se han contado los hechos. La tía de la artista también añadió otro mensaje, aún más fuerte, en el que parece cuestionar la versión pública del actor. “Si ves lo falso que se ha dicho, no te preocupes que entre donde tú estás y donde yo estoy, no hay nada oculto. Y un día se sabrá qué fue y lo que solo existió en una mente fantasiosa y una boca mentirosa. Te adoro, mi alma bonita. Tu historia merece ser recordada con verdad”, escribió.

Estos mensajes causaron revuelo en redes sociales, donde los seguidores de Alejandra se dividieron. Algunos apoyaron las palabras de la tía, asegurando que lo mejor sería mantener la memoria de la actriz sin revivir detalles dolorosos. Otros, en cambio, defendieron el derecho del actor a compartir lo que vivió junto a ella y su forma de despedirla.

Hasta el momento, Raúl Ocampo no ha respondido a los comentarios de la familia de Alejandra. Sin embargo, el tema continúa generando debate, especialmente entre los seguidores de la actriz, quienes aún la recuerdan por su participación en producciones de televisión y por la valentía con la que enfrentó su enfermedad.