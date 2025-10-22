Raúl Ocampo publica emotivo video de Alejandra Villafañe tras dos años de su fallecimiento

El mundo del entretenimiento colombiano se recordó el pasado 21 de octubre de 2025, el segundo aniversario del fallecimiento de la actriz y modelo Alejandra Villafañe, quien murió en Bogotá el 21 de octubre de 2023 tras enfrentar una larga lucha contra el cáncer.

En esta fecha significativa, Raúl Ocampo, quien fuera su pareja hasta el final, ha conmovido a sus seguidores al compartir un video y una dedicatoria especial a través de su cuenta oficial de Instagram.

Ocampo abrió su corazón para dedicarle un mensaje a su gran amor, enfatizando la permanencia de su vínculo. "Feliz vida eterna, princesa", escribió el actor, añadiendo una reflexión profunda sobre su relación:

"No sé si será hasta viejitos, pero si sé que será por siempre". Además, Ocampo le agradeció a Villafañe por la enseñanza que le dejó sobre cómo honrar la existencia:



"Hoy celebro tu vida como tú me enseñaste: honrando a través de acciones que me hagan sentir orgulloso y cerca de la energía del amor". La dedicatoria también incluyó palabras de celebración, instándola: "Celebra, canta, baila y salta princesa".

En medio de su publicación, Raúl Ocampo también compartió un consejo a quienes atraviesan situaciones similares a la suya, animándolos a "resignificar".

El actor sugirió que es vital reidentificar y dar un nuevo significado a las palabras, las personas y los recuerdos, permitiendo una nueva mirada para crear conexiones verdaderamente importantes.

El actor también en el pasado compartió cómo ha sentido la presencia de Alejandra Villafañe desde su partida. Durante una aparición en el formato digital La Red: Los enredados en 2024, Ocampo relató un suceso que experimentó en un viaje a Budapest.

Mientras visitaba unas aguas termales (agua con azufre, donde "no hay vida"), vio caer una pluma del cielo. Este evento lo dejó atónito, pues afirmó que era prácticamente imposible que cayera una pluma en ese lugar, ya que "no hay gansos, patos y mucho menos gallinas en Budapest".

Aunque Ocampo confesó que no ha soñado con ella, siente a su pareja "muy, muy cerca".

¿Qué le pasó a Alejandra Villafañe?

Alejandra Villafañe fue diagnosticada con cáncer de mama y de ovarios. La actriz optó por utilizar sus plataformas digitales para documentar su experiencia y el tratamiento, incluyendo su primera quimioterapia en septiembre de 2023.

En ese momento, describió la quimioterapia como "la prueba más retadora y devastadora" y "una transacción muy cara", pero decidió enfrentarla con una actitud positiva y amor, apoyándose en el cuidado de sus seres queridos y el "amor infinito de Dios".

A dos años de su fallecimiento, sus fanáticos y familiares continúan recordándola con cariño. Los mensajes de los usuarios en internet la despidieron con frases como: "Descanse en paz, hermosa niña" y "Por siempre en nuestros corazones".

De hecho, la familia de la joven, incluyendo a Alicia Villafañe Vidal, anunció que se realizarían homenajes en su nombre. Uno de ellos se llevaría a cabo en Zarzal, Valle del Cauca, lugar de nacimiento de la actriz.

Se programó una de las eucaristías por el eterno descanso de "Aleja" el pasado martes 21 de octubre, a las 5:00 p.m., en la Parroquia el Divino Niño.