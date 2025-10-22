Publicidad

Farándula  / VIDEO: Karina García y La Jesuu fueron pilladas besándose después de Stream Fighters

VIDEO: Karina García y La Jesuu fueron pilladas besándose después de Stream Fighters

En redes sociales circula un video que muestra a Karina García y La Jesuu en una situación comprometedora durante el after de Stream Fighters.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de @lajesuu y @karinagarciaoficiall
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 22 de oct, 2025