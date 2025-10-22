VIDEO: Karina García y La Jesuu fueron pilladas besándose después de Stream Fighters

El pasado 18 de octubre se llevó a cabo Stream Fighters 4, evento que terminó reuniendo a diferentes creadores de contenido en el cuadrilátero. Sin embargo, comenzaron a aparecer en redes sociales una situación entre Karina García y La Jesuu donde las influencers fueron vistas dándose un beso.

Recordemos que Karina García tuvo su participación en el evento, al enfrentarse contra Karely Ruiz en un combate que era muy esperado por todos los espectadores. Este enfrentamiento logró llegar al tercer asalto. Aunque, la colombiana terminó perdiendo contra la mexicana.

Puedes leer: Revelan VIDEO de muerte de joven imitando pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri



Situación por la cual, Karina García terminó usando oxígeno y preocupando a sus seguidores, pese a eso la creadora de contenido se logró recuperar y terminó aceptando su derrota. Y después fue al after donde llegaron todas las celebridades que estuvieron en el evento.

Así fue el beso de Karina García y La Jesuu

Una vez finalizó el evento Karina García llegó al after a Yailin La Más Viral, artista con la que hizo su entrada al ring de Stream Fighters. Sumado a esto, llegó junto a su amiga Manelyk, quien vino a apoyarla en su combate. Durante dicho evento sucedieron varios hechos que se filtraron en redes sociales.

Uno de los que más llamó la atención fue el protagonizado por Karina García, donde toma el rostro de La Jesuu y le termina dando un beso en la boca. Situación que generó todo tipo de comentarios en redes sociales, debido a que muchos dudaron sobre la veracidad de este y otros afirmaron que sí existió.

Publicidad

Puedes leer: Los mejores memes que deja la derrota de Yina Calderón ante Andrea Valdiri

Recordemos que La Jesuu es noticia debido a que terminó compartiendo una denuncia en la Fiscalía sobre Yina Calderón, debido a comentarios ofensivos que tuvo la creadora de contenido contra ella.

Publicidad

"Ustedes nunca se han dado un besito con sus amigas?", "ahí perfectamente se ve que ella le pone la mano en la boca y se da un beso encima de la mano de ella", "Eso un beso no fue", "la gente como normaliza darse un beso con una amiga que es eso" y "Le pone la mano en la boca", fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.

Hasta el momento, Karina García y Jessu no se han pronunciaron sobre esta situación que generó revuelo en redes sociales, pero sus seguidores se encuentran a la expectativa sobre esclarecer esta situación.

Mira también: Yina Calderón se rindió ante Valdiri en menos de 20 segundos de pelea; ¿pasó de sayayina a gayina?