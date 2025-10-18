Llorando y con oxígeno, así terminó Karina García tras perder pelea en Stream Fighters

El Coliseo Medplus de Bogotá se convirtió en el epicentro del espectáculo digital con la cuarta edición de Stream Fighters, el evento organizado por el creador colombiano Westcol que reunió a algunos de los nombres más populares del streaming latinoamericano.

Entre las protagonistas de la noche estuvieron Yina Calderón, Andrea Valdiri, Karely Ruiz y Karina García, quienes llevaron su energía de las redes al cuadrilátero en una jornada llena de adrenalina, luces y millones de espectadores conectados por Kick.

El duelo entre Karely Ruiz y Karina García fue, sin duda, uno de los más esperados de la noche. La entrada de la colombiana desató la euforia del público: Yailin La Más Viral apareció en el escenario para acompañarla interpretando uno de sus éxitos, mientras Karina lucía un imponente traje blanco que resaltaba su elegancia y determinación. Todo indicaba que sería una pelea memorable, y así fue… aunque el resultado no fue el que muchos esperaban.



entrando a stream fighters 4 karina garcia pic.twitter.com/G0TDWzlxzd — KICK Español (@KickEspanol) October 19, 2025

Así fue la pelea entre Karina García y Karely

Desde el primer round, el enfrentamiento fue intenso. Ambas peleadoras salieron con fuerza, lanzando combinaciones rápidas y mostrando una energía que encendió al público.



La jueza tuvo que intervenir en varias ocasiones debido al ímpetu de Karina García, quien aprovechaba su fuerza física para presionar a su rival. Sin embargo, el esfuerzo inicial empezó a cobrar factura.

En el segundo asalto, la altura de Bogotá y la exigencia del combate comenzaron a pasar factura. Las dos bajaron el ritmo, con menos golpes conectados y un visible cansancio en sus rostros.

Aun así, Karely Ruiz parecía tener una ligera ventaja. Para el tercer round, la situación se tornó más crítica: Karina comenzó a mostrar señales de agotamiento extremo. Sus movimientos se hicieron lentos, su respiración agitada y su defensa casi inexistente.

Fue entonces cuando Karely aprovechó el momento. Con una ráfaga de golpes logró acorralar a su oponente contra una esquina. La jueza detuvo la pelea faltando apenas 30 segundos para el final, decretando un nocaut técnico ante la evidente dificultad de Karina García para continuar.

Lágrimas, preocupación y aplausos para Karina García

La escena posterior conmovió a todos. Karina, visiblemente agotada, se sentó en el ring sin poder levantarse. Los médicos del evento ingresaron de inmediato y le colocaron oxígeno mientras ella, entre lágrimas, intentaba recuperarse del esfuerzo. El público pasó del grito al silencio, y luego a los aplausos, reconociendo el valor y la entrega de la colombiana.

Hoy perdió Karina García y perdieron todas las mozas de Colombia, ganó Colombia.#StreamFighters4 pic.twitter.com/zel2F837En — EDWIN (@EDWINHG45) October 19, 2025

Tras unos minutos de atención, Karina logró ponerse de pie para saludar al público y recibir el abrazo deportivo de Karely Ruiz, quien le dedicó palabras de aliento, destacando su fortaleza y los duros golpes que le había dado. La escena cerró con ambas sonriendo ante los aplausos de miles de fanáticos.

Aunque la mexicana se llevó la victoria, la noche también fue de Karina García, quien se ganó el respeto del público por su entrega, su valentía y su capacidad para no rendirse, incluso cuando el cuerpo dijo “basta”.

