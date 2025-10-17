EN VIVO: Pesaje de Stream Fighters 4: Karely Ruiz, Milica, Valdiri y Yina ya están listas

El ambiente en Bogotá ya se siente encendido con el inicio del pesaje oficial de Stream Fighters 4, el evento organizado por Westcol que reúne a las figuras más comentadas de las redes sociales. Desde tempranas horas de este viernes 17 de octubre, los fanáticos se han conectado para seguir en vivo cada instante de esta ceremonia previa a los combates.

El escenario está repleto de cámaras, flashes y gritos de emoción. Entre las más esperadas se encuentran Karely Ruiz, Milica, Andrea Valdiri y Yina Calderón, quienes ya hicieron su aparición frente al público, dejando a todos hablando de sus looks y de las intensas miradas con sus rivales. Cada una subió a la báscula entre aplausos, risas y algún que otro reto visual que aumentó la expectativa para las peleas del fin de semana.

Pesaje de Stream Fighters 4 EN VIVO:

Stream Fighters 4 promete convertirse en uno de los eventos más grandes del entretenimiento digital en Colombia y toda Latinoamérica. La competencia reunirá a destacados streamers y creadores de contenido de países como Colombia, Argentina, Chile, México, Perú y República Dominicana, quienes se enfrentarán en un formato cargado de adrenalina y espectáculo.

El show no solo se centrará en los combates, sino también en la música. Artistas internacionales como Cosculluela y Farruko serán los encargados de poner el toque urbano a una jornada que busca superar los más de 1.4 millones de espectadores que tuvo la edición anterior en el canal de KICK de Westcol, uno de los anfitriones más esperados por la comunidad.

Stake Colombia, junto con KICK, no solo se suma como patrocinador, sino como motor clave para potenciar la experiencia de los fanáticos. La plataforma ofrecerá experiencias exclusivas como entradas VIP y pases de Meet & Greet, permitiendo a los seguidores vivir el evento desde un lugar privilegiado y conocer de cerca a los peleadores y creadores más reconocidos.

“Stream Fighters 4 resume a la perfección lo que representa Stake Colombia: innovación, emoción en vivo y una conexión real con los fans”, explicó Diana Otálora, Gerente General de Stake Colombia y Latam. Según ella, esta cuarta edición demuestra cómo el mundo digital puede transformarse en un espectáculo masivo, real y lleno de energía.