La IA predice los ganadores del Stream Fighters 4 y desinfla a más de uno, ¿acertará?

Stream Fighters se ha consolidado como uno de los eventos digitales más importantes, gracias a la enorme audiencia que atrae para su creador, Westcol. En este show, varios creadores de contenido se enfrentan en combates de boxeo, generando gran expectativa entre los seguidores. Para esta edición, aparecen nombres como Yina Calderón, Karina García y muchos más, que hacen atractivo para las personas.

Por lo cual, este próximo 18 de octubre se llevarán a cabo los combates en el Coliseo MedPlus de la cuarta edición con este formato. Las peleas fueron anunciadas desde el pasado mes de junio. La expectativa es tan alta por los combates y sus participantes que la inteligencia artificial comenzó a lanzar sus predicciones sobre las peleas.

En total son seis peleas con creadores de contenido de Colombia, México, Argentina y muchos países. Donde el evento principal será el enfrentamiento entre Yina Calderón vs La Valdiri, la cartelera completa es:

The Nino vs Byking

Karina García vs Karely Ruiz

JH vs Cristorata

Milica vs May Osorio

Shelao vs Belosmaki

Yina Calderón vs La Valdiri

¿Cuáles son las predicciones de la IA sobre las peleas del Stream Fighters 4?

La IA de Google, Gemini compartió los posibles resultados de estos enfrentamientos, donde menciona que The Nino vs Byking, será un pleito bastante cerrado, pero The Nino será el victorioso.

Por otro lado, en la pelea de Karely Ruiz vs Karina García menciona que habrá un buen espectáculo. Pero, será la mexicana la ganadora de la noche.

Sumado a esto la IA, muestra que JH es favorito y resalta que es un contendiente muy fuerte, además de mostrar una gran técnica, al punto que lo da como ganador de su pelea.

En el caso de Shelao contra Belosmaki, la IA comenta que ambos tienen un gran físico y promete ser uno de los enfrentamientos más duros de la velada. Sin embargo, para ella muestra que Shelao puede ser el ganador.

Finalmente, para el evento principal entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, la inteligencia artificial comentó que la barranquillera mostró más dedicación en sus entrenamientos y tendría un mejor estado físico, por lo cual saldría victoriosa en su enfrentamiento con la creadora de contenido.

