Esta es la pareja que encabeza la pelea más esperada del Stream Fighters 4; van por todo

El evento más esperado del entretenimiento digital en Latinoamérica está a punto de encender las pantallas. Este 18 de octubre, el Stream Fighters 4 reunirá a los creadores de contenido más populares del continente en una velada donde el boxeo, la música y el espectáculo se mezclan como nunca.

La pelea que ha acaparado toda la atención es, sin duda, la de Yina Calderón contra Andrea Valdiri, un enfrentamiento que promete ser explosivo tanto dentro como fuera del ring.

Según los datos oficiales revelados por Stake Colombia, La Valdiri llega como la gran favorita, con una probabilidad de victoria superior al 85%, gracias a su preparación física y confianza en escena. Por su parte, Yina Calderón no se queda atrás: su estilo provocador y su carácter combativo podrían darle la sorpresa de la noche, protagonizando el “upset” más comentado del año.



El Coliseo Medplus de Bogotá será el epicentro de esta cita que reúne a peleadores de Colombia, México, Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. Luego del pesaje oficial este 17 de octubre, los fanáticos podrán disfrutar de una jornada llena de emoción, con transmisiones exclusivas a través del canal de KICK de Westcol, quien espera superar el récord de 1.4 millones de espectadores alcanzado en la edición pasada.

Además de la pelea estelar, la cartelera incluye enfrentamientos que han levantado fuertes apuestas: Milica (Argentina) vs. May Osorio (Colombia), donde la argentina parte con el 75% de las probabilidades; y JH de la Cruz (Colombia) vs. CristoRata (Perú), donde el colombiano lidera con un 74% según los análisis.

Sin embargo, las verdaderas sorpresas podrían llegar con los duelos más parejos. Shelao (Chile) y BelosMaki (Colombia) tienen un enfrentamiento tan cerrado que las probabilidades apenas los separan por un 10%. Lo mismo ocurre con el esperado combate entre Karina García y Karely Ruiz, dos figuras con personalidades fuertes que prometen un choque memorable.

Artistas invitados al Stream Fighters 4

El espectáculo no solo estará en los guantes. Cosculluela y Farruko serán los encargados de poner el ritmo urbano en una noche que promete superar cualquier expectativa. Además, Stake Colombia, como patrocinador oficial, ha preparado una experiencia VIP y un Meet & Greet exclusivo para los seguidores que ganen la oportunidad de estar cerca de sus creadores favoritos.

