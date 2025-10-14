Andrea Valdiri rompe el silencio tras comentario de Yina Calderón, ¿se cancela la pelea?

Este próximo sábado 18 de octubre está fijada la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón por el Stream Fighters 4. Sin embargo, la barranquillera en su más reciente transmisión en vivo compartió una advertencia a la influenciadora sobre sus comentarios provocativos y fuera de lugar, una vez pase el evento boxístico.

Un seguidor de Andrea Valdiri en su última transmisión le preguntó en caso de que Yina Calderón continuará arremetiendo contra ella después del enfrentamiento del 18 de octubre, que tipo de acciones tomaría. Ante esto, la influenciadora sin titubear lanzó un fuerte mensaje sobre este hipotético caso.

“No más, hay momentos en los que uno dice ya párele… búscate otras cosas productivas qué hacer por tu vida. Uno mismo es el que se encarga de dejar la huella en el mundo, y tú verás de qué manera lo dejas, si de forma positiva o negativa. No estás haciendo nada positivo, mi reina”, dijo la influencer en alusión a su contrincante”, afirmó Valdiri sobre este tema.

Durante esta transmisión se encontraba Andrea Valdiri, su entrenador profesional Jacobo Crismatt, su mamá y su pareja, Juan Daniel Sepúlveda. Donde reveló que La Jesuu estará en la velada para observar el entrenamiento, además reveló que ella tendrá un en vivo con Westcol, organizador del evento antes de la pelea.

¿Qué dijo Andrea Valdiri antes de su pelea con Yina Calderón?

Días previos, Andrea Valdiri comparó su enfrentamiento contra Yina Calderón como un partido de la Selección Colombia. Situación que se reflejó en una publicación de la barranquillera en su Instagram, donde compartió que tiene mucha responsabilidad por esta pelea.

"Yo sinceramente yo no sé si levantarme feliz o preocupada porque qué responsabilidad tan grande la que tengo por Colombia", comentó, mientras de fondo sonaba ‘El ritmo que nos une’, una canción asociada a la tricolor, de igual forma, se conoció que muchos usuarios en redes sociales, esperan que gane esta pelea debido a las actitudes que está teniendo Yina Calderón en los últimos días.

Esto mientras, la expectativa sigue creciendo por el enfrentamiento de las dos este sábado siguiente, debido al morbo que hay con la pelea. Al punto que Yina Calderón afirmó que desea que su rival se haga el examen antidoping, para evitar sorpresas de Valdiri durante el tiempo que dure la confrontación.

