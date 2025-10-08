Yina Calderón explica la verdad detrás del fallecimiento de su ‘novio’: nada es lo que parece

Este pasado 6 de octubre, la creadora de contenido Yina Calderón compartió un video donde se muestra desconsolada al mencionar que sufrió la pérdida de su novio, quien se quitó la vida. Sin embargo, en las últimas horas, la influencer explicó de quien se trata la persona que perdió la vida.

“El amor de mi vida, el que yo nunca mostraba. Se mató. Se llamaba David Montes, búsquenlo en el TikTok, se mató”, mencionó. Donde resaltó que se encontraba disfrutando el concierto de Luis Alfonso y después que llegó a su casa, se enteró de la triste noticia por parte de un cercano de él.

Por medio de una historia, donde se notaba a Yina Calderón llorando desconsolada afirmó: “Yo estaba en el concierto de Luis Alfonso y estábamos peleando porque él siempre tuvo novia y a mí no me gustan los hombres con novia porque yo no quería causarle daño a su novia. Me llama la novia a decirme que se mató, que se colgó.”



Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales dudaron de las palabras de Yina, al punto de cuestionar la veracidad de esta y desviar la atención a su participación en el stream de Westcol. Ante esto, la creadora de contenido se pronunció sobre el tema y explicó a mayor profundidad de qué se trata.



¿Qué explicó Yina Calderón sobre el fallecimiento de su ‘novio’?

Por medio de sus historias Yina Calderón explicó la verdad sobre su relación con el fallecido hombre, dejando en claro que, en realidad, era su amigo y no su pareja, como afirmó en un primer momento. Indicando así que en realidad no se trata de alguna relación sentimental, sino de una persona cercana.

“Nenes, realmente por acá no estoy tan bien. Ayer les conté que un gran amigo mío, que yo le digo mi novio, peladito, un gran ser humano, se murió, se quitó la vida”, mencionó, además explicó que ella tuvo que asistir al concierto por temas comerciales y postergar su encuentro con esta persona.

“Lo peor es que el sábado me había escrito para que fuera al bar y yo estaba de concierto y no fui. Me iba entre semanas a acompañarlo allá”, manifestó. Finalmente, se solidarizó con la familia del fallecido y reveló que continúa bastante afectada por la situación de su persona cercana.

