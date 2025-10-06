VIDEO: Yina Calderón revela que su novio, "el amor de su vida", se quitó la vida

La creadora de contenido huilense y empresaria de fajas, Yina Calderón, es constantemente un tema de conversación por su personalidad polémica en la industria de la farándula nacional.

No obstante, la noche del domingo 5 de octubre, la influencer, quien cuenta con más de 850.000 seguidores en Instagram, sorprendió y conmocionó al público al aparecer llorando desconsoladamente en medio de una transmisión en vivo por TikTok.

Durante el concierto de Luis Alfonso, varios asistentes aseguraron haber visto a la creadora de contenido en evidente estado de embriaguez, tirada en el suelo. Muchos aprovecharon para grabarla y comentar sobre su aparente estado de alicoramiento.

Al día siguiente, la creadora realizó una transmisión en vivo en la que explicó lo sucedido. Según su versión, se encontraba disfrutando del concierto cuando recibió la trágica noticia de que su novio —a quien describió como “el amor de su vida”— había fallecido.



Aunque ella afirmó que su reacción fue producto del impacto emocional, algunos usuarios en redes sociales dudaron de su versión y señalaron que podría haber sido una excusa para justificar su comportamiento durante el evento.

Entre lágrimas y visiblemente afectada, Calderón destapó una dolorosa revelación: su novio, el hombre que no presentaba a través de las redes sociales, se había quitado la vida.

"Se mató mi novio, el amor de mi vida, el que yo nunca mostraba. Se mató," mencionó la estrella de reality en medio de una profunda desesperación.

La influencer identificó a su pareja como David Montes, e invitó a los usuarios a buscarlo en TikTok.

Calderón confesó que la noticia la dejó en shock y que aún le cuesta creer lo sucedido. Relató que se encontraba disfrutando de un concierto de música popular en Bogotá cuando se enteró del suceso.

Explicó que en los días previos habían estado distanciados y peleando debido a ciertas diferencias con respecto a su relación.

La situación era particularmente compleja. Calderón reveló que Montes "siempre tuvo novia". Ella mencionó que la razón de su disputa era que no quería "causarle daño a su novia".

De manera impactante, fue la propia novia del fallecido quien se comunicó con Yina para informarle de la tragedia. "Me llama la novia a decirle que se mató, que se colgó," relató ante su público.

La fuerte revelación, como era de esperarse, generó una gran polémica en las plataformas digitales.

Si bien una gran cantidad de usuarios se pronunciaron en la sección de comentarios para mostrarse preocupados por la difícil situación que atraviesa la creadora de contenido y enviarle mensajes de apoyo, otros internautas la criticaron, afirmando que la historia que compartía podría tratarse de una falsedad.

A pesar del drama personal, Calderón también sigue ampliando su faceta como creadora de contenido y empresaria del entretenimiento.

Recientemente, anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto, "El Escándalo TV", un formato de chismes en plataformas digitales que, según la huilense, contará con un set propio y una estética de calidad.

Calderón, quien anteriormente fue presentadora invitada en La Corona TV, aseguró haber invertido una suma considerable de dinero en la producción del nuevo programa, con la intención de destapar los secretos más guardados de las celebridades colombianas.

