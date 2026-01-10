Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mamá sorprende a su hija con un viaje y recibe un inesperado mensaje: “¿Me voy a morir?”

Mamá sorprende a su hija con un viaje y recibe un inesperado mensaje: “¿Me voy a morir?”

En un video publicado en redes sociales, la mamá de una niña captura su reacción al recibir una sorpresa en Navidad, lo que generó muchos comentarios.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales y ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de ene, 2026

La época de fin de año es aprovechada por millones de personas alrededor del mundo para dar y recibir regalos en especial a los niños, desde productos, dispositivos electrónicos, juguetes, ropa y mucho más. Sin embargo, en redes sociales se viralizó el caso de una niña que al abrir su presente dejó un mensaje desconcertante.

Una menor de edad recibió un regalo de parte de su madre, como gestó de las épocas navideñas. Sin embargo, su reacción no fue la esperada y esta se volvió en las redes sociales como fue el caso de TikTok. La usuaria "mia_mia_93" publicó la reacción de la niña al regalo.

Puedes leer: ¿Otra vez acertaron? Las predicciones de 'Los Simpson' para 2026 desatan teorías

Durante el video se puede ver como la menor desenvuelve uno de sus regalos, que resulta ser una carta dentro de una bolsa de plástico con la frase "nos vemos en las nubes" escrita. Ella, en lugar de descifrar que el mensaje se refería a un próximo viaje en avión, pensó en lo peor. "¿Me voy a morir?", se escucha decir a la niña.

Se conoció que esta reacción lleva hasta el momento 168.000 me gustas y casi 1,050 comentarios de personas que estuvieron de acuerdo con lo gracioso del momento. En especial por la forma como reacciona al regalo que le dio su mamá. Así mismo, por las etiquetas de la pieza audiovisual se sabe que el hecho ocurrió en Costa Rica.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a este mensaje de la niña?

Una vez que la menor comparte su mensaje, en el video se pueden escuchar las risas de la madre y de otras personas. Además, en la descripción de TikTok, la madre comentó que intentó ser creativa al darle un regalo a su hija, aunque no salió como esperaba, ya que su intención era ofrecerle “un viaje inolvidable”.

Puedes leer: Pillada en famoso supermercado mientras se hace una “limpia” con un huevo

Los comentarios de las redes sociales no se hicieron esperar, al punto que uno de los mensajes más populares de la publicación es un momento en donde la compararon con un error de comprensión lectora que sufrió un reconocido actor que provocó confusión con sus seguidores.

Por otro lado, los usuarios también explicaron que fue una buena idea preguntar para salir de dudas, mientras otros cibernautas resaltan la inocencia de la niña al hablar de estos temas o para no alarmarse por su interpretación sobre esta situación.

“Lo que más me encanta es la inocencia y naturalidad con la que la niñita”, “Podría ser yo siempre interpretando mal”, “Por eso es bueno saber como se le transmite el mensaje a los niños para no confundirlos.” Son algunos mensajes que se pueden ver sobre esta curiosa publicación.

