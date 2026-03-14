No pierdas tu voto: fecha límite para inscribir tu cédula y cambiar tu puesto de votación

Con las elecciones presidenciales de Colombia 2026 programadas para el 31 de mayo, uno de los requisitos clave para ejercer el derecho al voto es que la cédula de ciudadanía esté inscrita en el lugar donde el ciudadano desea votar.

Este trámite no solo garantiza que tu voto sea válido, sino que te asigna un puesto de votación cercano a tu lugar de residencia, lo cual facilita la participación el día de la jornada electoral.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil ha establecido que la inscripción de la cédula está habilitada hasta el 31 de marzo de 2026, un plazo que aplica especialmente para quienes han cambiado de dirección, votarán por primera vez o desean actualizar su puesto de votación.



Si no realizas este trámite dentro de ese plazo, no podrás modificar el lugar en el que apareces registrado para votar en las presidenciales de mayo.

Es importante recordar que quienes ya completaron este proceso antes del 8 de enero de 2026 pudieron participar en las elecciones legislativas de marzo, además de poder hacerlo en las presidenciales. En cambio, las inscripciones hechas entre el 9 de enero y el 31 de marzo solo permitirán votar en la elección presidencial de mayo.

¿Quiénes deben inscribir su cédula para votar?

La invitación de la Registraduría está dirigida principalmente a tres grupos de ciudadanos que deben asegurarse de cumplir con el trámite:



Ciudadanos que cambiaron de residencia y quieren que su voto se registre en su nueva localidad.

y quieren que su voto se registre en su nueva localidad. Persona que votará por primera vez, tras cumplir la mayoría de edad.

tras cumplir la mayoría de edad. Electores que desean modificar su lugar de votación para que sea más conveniente el día de las elecciones.

Quienes no realicen la inscripción antes del 31 de marzo podrán votar con su cédula en el lugar donde ya esté registrada, pero no tendrán la opción de modificar su puesto de votación para las presidenciales.

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¿Cómo hacer el trámite de incripción de cédula antes de las elecciones presidenciales?

La inscripción de la cédula se realiza presencialmente en las sedes de la Registraduría o en los puntos autorizados de inscripción que se habilitan durante el calendario electoral. Para hacerlo, debes:

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Acudir a la sede de Registraduría más cercana. Presentar tu cédula de ciudadanía original. Solicitar la inscripción de la cédula para actualizar o cambiar tu puesto de votación. Elegir el nuevo lugar de votación dentro del municipio donde resides. Confirmar el registro para que el cambio quede habilitado en el censo electoral.

La inscripción también puede realizarse en consulados para ciudadanos que viven en el exterior. Además, algunas sedes ofrecen registros digitales con biometría facial para facilitar el proceso a quienes se encuentran fuera del país.

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Estar al día con la inscripción de la cédula no es solo un requisito legal, sino una herramienta para fortalecer la participación democrática.

Al asegurarte de que tu documento está inscrito correctamente y que tu puesto de votación está actualizado, reduces problemas o contratiempos el día de las elecciones. Esto también contribuye a una jornada más fluida y organizada para todos los ciudadanos.

Si quieres obtener más información, ingresa a la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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