¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Colombia 2026? Fechas y calendario electoral

El país acaba de pasar el primer gran filtro de 2026 este 8 de marzo con las elecciones legislativas, pero si creías que ya podías descansar del ambiente electoral, te cuento que esto apenas está calentando motores.

La gran pregunta que todos se hacen ahora es: ¿Cuándo es la primera vuelta presidencial? Saca tu agenda y marca el 31 de mayo de 2026 como el día D.

Ese domingo, las urnas se abrirán desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. para que los colombianos decidan quién tomará las riendas del país para el periodo 2026-2030.



Pero antes de llegar a ese domingo de votaciones, hay una fecha que es un "pico y placa" para los políticos: el 13 de marzo.

Ese día se cierra oficialmente la inscripción de las candidaturas y, lo más importante, conoceremos por fin las fórmulas presidenciales definitivas.

Hasta ahora hemos visto muchos nombres en el aire, pero ese viernes se sabrá quiénes van en serio por el premio mayor.

En el tablero de juego actual, los nombres que más suenan en los pasillos y encuestas son Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, la jornada del 8 de marzo dejó a una ganadora indiscutible que podría patear el tablero: Paloma Valencia.

Con más de 3 millones de votos en su consulta, Valencia se perfila como una de las favoritas, especialmente si logra concretar una alianza con Juan Daniel Oviedo, quien fue la gran sorpresa al obtener 1,2 millones de votos.

El centro político también tiene sus fichas con Claudia López y el siempre presente Sergio Fajardo, aunque este último no parece tenerla tan fácil según los analistas.



Calendario electoral en Colombia 2026

Si te gusta estar al tanto de cada movimiento del calendario electoral, aquí te traigo la hoja de ruta para que no te pierdas:

31 de marzo: Empieza oficialmente la fiesta en los medios. Los candidatos tendrán sus espacios gratuitos para intentar convencerte con sus propuestas.

16 de abril y 8 de mayo: El Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza sus tropas y selecciona a sus delegados.

21 de mayo: Se publican las listas de los jurados de votación. ¡Ojo! Porque podrías ser uno de los elegidos para vigilar la transparencia ese día.

25 de mayo: Si vives fuera del país, la acción empieza antes para ti, pues las votaciones en el exterior arrancan este lunes.

29 de mayo: Se acaba el tiempo de los anuncios gratis en medios. Silencio total para reflexionar el voto.

30 de mayo: A las 6:00 p.m. arranca la famosa Ley Seca. Así que olvídate de los brindis hasta el lunes 1 de junio a las 6:00 a.m..

El panorama está movido. Por un lado, el Pacto Histórico de Iván Cepeda llega reforzado tras las legislativas, aunque sin una mayoría absoluta en el Congreso.

Por otro lado, la derecha busca su lugar con De la Espriella y Valencia, mientras que figuras como Roy Barreras y Daniel Quintero analizan sus próximos pasos tras resultados que no fueron los esperados.

Y atención, que si ninguno de estos candidatos logra la mitad más uno de los votos el 31 de mayo, tendremos un "tiempo extra". La segunda vuelta presidencial está programada para el 21 de junio de 2026.

