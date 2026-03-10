Publicidad

Pibe Valderrama lanza sentencia a Jhon Jáder Durán pensando en Mundial 2026

Pibe Valderrama lanza sentencia a Jhon Jáder Durán pensando en Mundial 2026

Una declaración del histórico capitán de Colombia volvió a encender el debate sobre un delantero de la Tricolor, luego de contar una situación interna que habría ocurrido dentro del grupo.

Palabras del Pibe Valderrama a Jhon Jáder Durán de cara al Mundial 2026
Pibe Valderrama y Jhon Jáder Durán
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

El exfutbolista y referente de la Selección Colombia, Carlos El Pibe Valderrama, volvió a generar conversación en el mundo del fútbol tras referirse a la situación del delantero Jhon Jáder Durán dentro del equipo nacional.

Durante una entrevista pasa ESPN Colombia, el histórico ‘10’ de la Tricolor habló sin rodeos sobre el presente del joven atacante y reveló lo que, según él, ocurrió al interior del grupo. Sus palabras rápidamente se volvieron virales entre hinchas y analistas deportivos.

Video del golpe de David Ospina a rival de Millonarios que TV no se vio, ¿podría hundirlo?

¿Qué mensaje le dejó el Pibe Valderrama a Jhon Jáder Durán para el Mundial 2026?

En el diálogo, Valderrama fue contundente al explicar por qué cree que el delantero no tendría espacio en el proceso actual del equipo nacional rumbo al próximo Mundial.Según el exjugador, el problema no tiene que ver con el talento del atacante, sino con situaciones que habrían ocurrido dentro del vestuario.

El samario afirmó que, en su opinión, el futbolista “se sacó solo” del equipo por conflictos con el grupo de jugadores. Incluso señaló que cuando un futbolista entra en problemas con sus propios compañeros, termina quedando fuera del proceso.

Sus palabras fueron directas: el excapitán considera que el delantero tiene condiciones para jugar en la Selección, pero que las situaciones internas habrían terminado afectando su continuidad.

Jhon Jáder Durán viene siendo considerado durante los últimos años como uno de los delanteros colombianos con mayor proyección. Su potencia física y capacidad goleadora lo llevaron a ser convocado en varias ocasiones al combinado nacional.

Sin embargo, en diferentes momentos su nombre también ha estado rodeado de polémicas relacionadas con actitudes dentro y fuera del campo. De acuerdo con lo que se comenta en el entorno de la Selección, algunas diferencias con integrantes del grupo habrían generado tensión.

Para el ‘Pibe’, esos episodios pesan mucho cuando se trata de mantener la armonía dentro del equipo.“Tiene condiciones, no se le niegan, pero no puede pelear con el grupo. Para este (mundial) no le va a alcanzar”.

Mundial 2026: Revelarían nueva camiseta suplente de la Selección Colombia

Mientras tanto, la Selección Colombia sigue enfocada en su preparación para los próximos retos internacionales y el nombre del delantero continúa siendo tema de debate cada vez que se habla de posibles convocatoria.

Si Lorenzo decide no tenerlo en cuenta para la Selección Colombia, el cuerpo técnico deberá analizar con mucho cuidado a qué delanteros convocará para el próximo Mundial 2026.

Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia

