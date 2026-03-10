Expresentadora Silvia Corzo se casó y ella es la afortunada a la que le dio el sí

Silvia Corzo volvió a estar en el ojo público de las redes sociales, en esta ocasión porque protagonizó una ceremonia que ha captado la atención de miles, la cual fue su boda. Sin embargo, esta la realizó únicamente con ella en un gesto propia esencia y bienestar emocional.

Este pasado 8 de marzo de 2026, la expresentadora de Noticias Caracol y Séptimo Día celebró un acto de sologamia, reafirmando su compromiso no con otra persona, sino con ella misma, en un evento que se alejó del boom mediático donde Silvia estuvo rodeada de su círculo cercano y algunos colegas como Margarita Ortega e Iván Lalinde.

Iván Lalinde, compartió el video de la ceremonia con una reflexión para sus seguidores. "Mira más allá. Un mensaje hermoso para todos ¿Alguna vez te has comprometido contigo mismo o misma?".



Durante las imágenes que se conocieron en redes sociales, se puede observar a la periodista luciendo un vestido largo en tonos claros y portando un ramo de flores, la ahora conferencista fue escoltada hacia el altar por su hijo, Pablo Toro, quien le dedicó palabras de profunda admiración y valentía.

Corzo expresó votos que conmovieron a los asistentes: “Le digo que sí a la vida y me digo que sí a mí misma; aceptó estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más”, situación que fue compartida en redes sociales por tomar esta decisión.



¿Por qué Silvia Corzo eligió la sologamia?

La sologamia es una práctica simbólica, sin efectos legales, en la que una persona se compromete consigo misma para fortalecer su autonomía y autoaceptación, ante esto, Silvia Corzo, confesó que este acto representa el cierre de una etapa marcada por la autocrítica y el inicio de un ciclo de "honestidad radical".

Recordemos que Silvia enfrentó episodios de ansiedad debido a la presión mediática de los medios de comunicación, por lo cual, ésta decidió alejarse de las cámaras para enfocarse en su crecimiento personal. Actualmente, se desempeña como coach espiritual, terapeuta certificada y conferencista, promoviendo herramientas de salud mental y autocuidado.

"Si algún día vuelvo a caminar de la mano con alguien, será para compartir desde la libertad, la verdad y el respeto", afirmó la periodista, con relación a si está decisión podría afectar el hecho de encontrar a otra pareja, pese a esto, las redes sociales compartieron un mensaje positivo a la decisión que tuvo la expresentadora.

