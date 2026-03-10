Publicidad

La razón por la que los troncos de los árboles se pintan de blanco; no es decoración

La razón por la que los troncos de los árboles se pintan de blanco; no es decoración

Muchos árboles en calles y parques muestran el tronco pintado de blanco. Esta práctica no es estética, cumple funciones que ayudan a proteger la corteza y evitar daños.

La razón por la que los troncos de los árboles se pintan de blanco
Árboles pintados de blanco
Foto: Gemini
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

Si alguna vez caminaste por un parque o por una calle llena de árboles, seguro notaste que muchos troncos tienen una franja blanca en la parte baja. A primera vista parece pintura decorativa, pero en realidad se trata de una técnica usada desde hace décadas para proteger las plantas.

Esta práctica se conoce como encalado, la cual consiste en aplicar una mezcla de cal diluida en agua, también llamada cal hidratada o hidróxido de calcio, sobre la corteza del tronco.

El objetivo principal de esta capa blanca no es estético, sino preventivo. La mezcla crea una barrera que ayuda a cuidar el árbol frente a varios factores ambientales, según explican especialistas en jardinería y manejo de naturaleza citados por medios de divulgación ambiental.

¿Qué función cumple la cal en los troncos de los árboles?

El encalado de los troncos cumple varias funciones relacionadas con su protección y cuidado. Estas son algunas de las principales razones por las que se utiliza esta práctica:

  • Protección frente al sol: El encalado ayuda a proteger el tronco de la radiación solar. El color blanco refleja la luz y evita que la corteza absorba demasiado calor durante el día.
  • Prevención de grietas en la corteza: Cuando la temperatura cambia de forma brusca entre el día y la noche, la corteza puede agrietarse. Estas fisuras debilitan el árbol y facilitan la entrada de enfermedades o plagas.
  • Regulación de la temperatura: Al reflejar parte de los rayos solares, la capa de cal reduce los cambios térmicos y contribuye a mantener la corteza en mejores condiciones.

Otro motivo por el que se utiliza esta técnica es la protección frente a insectos y microorganismos. La cal posee propiedades antisépticas que ayudan a prevenir la aparición de hongos y bacterias en la corteza.

Además, la capa blanca funciona como una barrera que dificulta que algunos insectos trepen por el tronco. Entre ellos se encuentran hormigas y otros pequeños organismos que pueden alimentarse de hojas o dañar la corteza. Por esa razón, el encalado se usa con frecuencia en árboles frutales y especies jóvenes que resultan más vulnerables a las plagas.

¿Qué árboles necesitan encalado y cómo se aplica esta técnica?

Asimismo, la cal aplicada en el tronco también puede influir en el suelo que rodea al árbol. Cuando la lluvia lava parte de la mezcla, esta llega a la tierra cercana y puede contribuir a equilibrar la acidez del suelo.

Esto favorece la absorción de nutrientes por parte de las raíces y ayuda al crecimiento de la planta, según expertos en jardinería. En zonas agrícolas o rurales, esta práctica forma parte del mantenimiento básico de muchos cultivos.

No obstante, aunque la técnica resulta útil en muchos casos, no todos requieren este tipo de protección. En general se aplica en árboles jóvenes o en especies más sensibles a plagas y cambios de temperatura.

También se utiliza con frecuencia en frutales como manzanos, cerezos, perales o duraznos, ya que su corteza es más delgada y vulnerable. En espacios urbanos, el encalado se realiza principalmente como medida de mantenimiento para prolongar la vida de los mismos y mantenerlos en buen estado. La mezcla de cal y agua se aplica con brocha desde la base del árbol hasta aproximadamente un metro de altura.

Aunque muchas personas creen que el color blanco es solo un detalle decorativo, en realidad cumple una función de protección para la corteza. Con esta técnica sencilla se reduce el impacto del clima, las plagas y otros factores que pueden afectar la salud de los árboles con el paso del tiempo.

