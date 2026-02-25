Así es el Punch colombiano, el mono que encontró compañía en un peluche tras quedar solo

En Colombia se difundió una historia que conecta con una situación similar registrada en Japón sobre un pequeño primate que se volvió viral por aferrarse a un juguete de peluche como sustituto de cariño perdido.

La cría, conocida en redes como el Punch colombiano, es un mono churuco que quedó solo tras el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre, según informó la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) en el departamento del Huila.

¿Qué pasó con el Punch colombiano?

De acuerdo con la autoridad ambiental, el animal fue rescatado tras ser separado de su madre y fue llevado al hogar de paso de fauna silvestre en Neiva, donde comenzó un proceso de observación y rehabilitación.



En videos compartidos por la CAM en redes sociales se observa al primate con un peluche de tigre, objeto que se convirtió en su compañero de apego mientras aprende a vivir sin la presencia de su madre biológica.



El uso del peluche responde a una estrategia de acompañamiento emocional y de estimulación de comportamientos naturales. Personal especializado explicó que esta herramienta es útil para disminuir el estrés, incentivar el desarrollo de fuerza en los músculos y generar un sentido de seguridad frente al entorno nuevo. Con el tiempo, se espera que el animal consolide sus habilidades para integrarse con otros monos de su especie.

Desde su aparición en plataformas digitales, el caso del Punch colombiano genera reacciones entre usuarios, quienes comparten fotografías y clips del primate acompañado por su juguete.

La historia también es sido relacionada con un caso ocurrido en Japón, donde un macaco nacido en un zoológico de Ichikawa encontró en un peluche un sustituto de cuidado maternal tras ser rechazado por su madre al nacer.

En ese otro caso, las escenas de un macaco abrazando un juguete se volvieron virales y promovieron una ola de comentarios alrededor del bienestar animal y del impacto del cautiverio en la vida de los primates.

Punch de Colombia y Japón Foto: @CAM

Organizaciones defensoras de animales señalan que este tipo de situaciones aporta elementos para debatir sobre temas como cautiverio, bienestar animal y la importancia del entorno natural en el desarrollo de especies silvestres.

Asimismo, grupos como PETA han solicitado que animales similares sean trasladados a santuarios especializados, argumentando que la dependencia de objetos de consuelo refleja trauma derivado del aislamiento y de la ausencia de interacción con su grupo social.

Mientras tanto, los responsables de la CAM y los cuidadores del hogar de paso continúan con el cuidado del mono en Colombia, promoviendo su recuperación física y emocional y trabajando para que pueda socializar correctamente con otros primates en el futuro cercano.