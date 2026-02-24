Empleado de gasolinera se quita su chaqueta para cubrir a perrito que tiritaba de frío

Un video grabado en una gasolinera muestra a un trabajador que se quita el abrigo y lo coloca sobre un perro que tiritaba por las bajas temperaturas. La grabación, realizada por personas presentes en el lugar, comenzó a circular en redes sociales y generó comentarios relacionados con el bienestar animal y la respuesta ciudadana ante el frío nocturno.

Las imágenes permiten observar al empleado acercándose al animal sin movimientos bruscos. Luego, retira la prenda y la acomoda sobre el cuerpo del perro para reducir la exposición al clima. El trabajador continúa con sus actividades mientras el animal permanece cubierto.

El contenido se compartió en distintas plataformas sociales, donde usuarios replicaron el video con descripciones breves. La mayoría de reacciones se enfoca en el carácter práctico del gesto y en la utilidad del abrigo durante la noche. Otros comentarios usan el caso para recordar medidas básicas de protección para animales que viven en la calle.



Las estaciones de servicio suelen contar con iluminación constante y tránsito de personas, factores que favorecen la presencia de animales en busca de refugio temporal.

Hasta el momento, en el video no se identifica con claridad el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. La grabación no incluye referencias visibles que permitan establecer la ciudad o el país, y quienes difundieron el contenido no entregaron información adicional sobre la ubicación de la estación de servicio, el clip circula como un caso sin localización confirmada.

Un trabajador, en un día de mucho frío, se quitó su propia chaqueta para ofrecérsela al perro. pic.twitter.com/vro6e4zLGF — Momentos Virales (@momentoviral) February 22, 2026

¿Cómo afecta el frío a los perros en situación de calle y qué acciones básicas ayudan a protegerlos?

Durante temporadas frías, los perros sin hogar enfrentan riesgos asociados a la exposición prolongada a bajas temperaturas. Entre los efectos más comunes se incluyen pérdida de calor corporal, problemas respiratorios y debilitamiento general. Profesionales en medicina veterinaria recomiendan reducir estos riesgos mediante acciones simples y seguras.

Entre las medidas sugeridas se encuentran el uso de mantas secas, la ubicación de refugios improvisados protegidos del viento y la provisión de agua y alimento cuando resulta posible. Estas acciones no sustituyen la atención especializada, pero sí aportan alivio inmediato en noches frías.

Ante la presencia de un animal expuesto al frío, veterinarios sugieren las siguientes acciones:



Ofrecer abrigo limpio y seco, sin cubrir el rostro.

sin cubrir el rostro. Ubicar al animal en un espacio protegido del viento y la humedad.

Contactar líneas locales de protección animal si el estado de salud lo requiere.

si el estado de salud lo requiere. Evitar el traslado sin asesoría cuando el animal presenta debilidad evidente.

El video grabado en la estación de servicio sigue circulando en plataformas digitales como un registro de la muestra puntual frente a una condición climática adversa, permitiendo visibilizar situaciones que enfrentan animales en calle durante temporadas frías y las respuestas inmediatas que pueden surgir en espacios urbanos.

