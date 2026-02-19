Captan a jóvenes actuando como animales en plena calle de Bogotá, ¿primeros therians?

Imagina que vas caminando tranquilamente por el sector de la Cinemática Distrital, en pleno corazón de Bogotá, y de repente te cruzas con tres personas que no caminan como tú.

No llevan prisa por llegar a la oficina ni están buscando el bus; en lugar de eso, se desplazan ágilmente en cuatro patas, usan máscaras y realizan movimientos que jurarías haber visto en un documental de National Geographic.

No es una película de ciencia ficción ni un error en la realidad, es el fenómeno de los therians, que acaba de aterrizar en la capital colombiana y tiene a todo el mundo con la cabeza echada hacia atrás por la sorpresa.



Estas imágenes se volvieron virales en cuestión de horas, mostrando a estos individuos moviéndose con una naturalidad asombrosa, agachados y sincronizados como si fueran auténticos cuadrúpedos.

La escena ha causado un revuelo total porque, hasta ahora, no se tenían registros de este tipo de manifestaciones en los espacios públicos de la ciudad.

¿Qué significa realmente ser un therian?

No pienses que se trata de personas que creen que van a transformarse físicamente en lobos o gatos a la luz de la luna llena. De acuerdo con información, el término viene de la palabra "therianthropy" y se refiere a una identidad.

Son personas que sienten una conexión espiritual o psicológica profunda con un animal no humano. Es algo interno, una forma de entenderse a sí mismos y de expresarse a través de gestos, sonidos o accesorios como colas y máscaras.

Tú te preguntarás si esto es algo nuevo, y la verdad es que la subcultura lleva años cocinándose en las profundidades de internet, en plataformas como YouTube y TikTok. Lo que pasa es que ahora han decidido salir de las pantallas a las calles de Bogotá.

Incluso, se había mencionado que circuló un supuesto volante invitando a una reunión de esta comunidad en la Universidad de los Andes, lo que aumentó todavía más la curiosidad de los internautas.

Ahora bien, no todo el mundo está convencido de que los chicos de la Cinemática sean therians "de pura cepa".

Hay versiones que apuntan a que podría tratarse de una estrategia publicitaria. En redes sociales señalan que son actores promocionando una obra de teatro, aprovechando el ruido que genera este tema en redes sociales.

Sea como sea, el impacto visual de ver a alguien desplazarse con posturas encorvadas y movimientos de manos y piernas similares a los de un animal es innegable.

Para entender un poco más este comportamiento, Noticias Caracol consultó a la psicóloga Débora Pedace, quien explica que las redes sociales funcionan como un espejo donde muchos adolescentes buscan pertenecer a algo.

Según la experta, esta necesidad de identidad puede llevar a los jóvenes a adoptar realidades que ven en el mundo digital para sentirse parte de un grupo o evadir situaciones que les resultan difíciles en su día a día.

Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Seguramente recordarás otros videos que le han dado la vuelta al mundo, como el de la abuela que les lanzó agua a unos therians o el de la joven que terminó con un mordisco por intentar "comunicarse" con un perro de verdad.

Incluso en Argentina ya se habla de la apertura de escuelas para jóvenes que se identifican con esta comunidad.

Lo cierto es que, ya sea por una búsqueda de identidad, por expresión cultural o por puro marketing, los therians ya están en el radar de los bogotanos y el debate sobre lo que es "normal" en el espacio público está más encendido que nunca.

