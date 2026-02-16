VIDEO: Morat enfrenta incómodo momento tras 'intento' de ataque de una ‘therian’

La reconocida agrupación Morat se encontraba en la capital de Argentina en el marco de actividades previas a su próxima presentación musical en el Festival de Peñas de Villa María 2026 y otros eventos programados en la ciudad porteña.

Mientras salían de un canal de streaming luego de una entrevista en vivo, los músicos caminaban por una zona conocida como Palermo Hollywood, donde varios seguidores los esperaban para saludarlos, tomarse fotos y pedir autógrafos.

En medio de ese ambiente de euforia y encuentros con seguidores, se presentó una situación inesperada cuando una joven, señalada en redes sociales como una persona 'therian', se desplazó de forma rápida hacia uno de los integrantes del grupo, con movimientos que llamaron la atención de quienes se encontraban en el lugar.



El equipo de seguridad de Morat reaccionó de inmediato y evitó un contacto directo entre la persona y los músicos, logrando despejar la situación sin que se produjeran daños físicos. Este hecho quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales y plataformas digitales.

¿Qué es un 'therian'?

El término 'therian' se usa para describir a personas que sienten una fuerte identificación emocional o espiritual con animales. Algunas adoptan comportamientos o gestos asociados a ciertos animales en espacios públicos. Este fenómeno está generando debates y atención mediática a nivel internacional.

Aunque la mayoría de estas personas no representan un peligro, actos como el ocurrido con Morat llaman la atención por lo inusual y generan reacciones diversas entre quienes presencian o se enteran de estos eventos.

El video del momento se volvió viral rápidamente, despertando comentarios tanto de seguidores de la banda como de usuarios que debatían sobre el fenómeno therian. Muchas personas expresaron sorpresa al ver cómo una situación que comenzó como un encuentro con fans pudo haber derivado en algo distinto.

Por otro lado, hay quienes señalan que no existe evidencia clara de que la joven que corrió hacia los músicos sea realmente parte de este grupo, y que algunos videos pueden interpretarse de varias maneras. Aun así, las imágenes circularon ampliamente en plataformas digitales y generaron múltiples reacciones y comentarios entre usuarios y seguidores de la banda.

A pesar de lo ocurrido, los miembros de la banda continuaron con sus actividades en Buenos Aires, atendiendo a fans, recibiendo muestras de cariño y preparándose para su presentación musical. El tenso momento no afectó la agenda programada ni la conexión con el público argentino.

