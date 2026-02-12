Mhoni Vidente revela el ritual para que la plata fluya; ¿qué hay que hacer?

La astróloga y vidente Mhoni Vidente presentó un ritual que busca ayudar a quienes desean atraer dinero, prosperidad y estabilidad económica en el año 2026.

En un video en redes sociales y su canal de YouTube, la pitonisa cubana explicó los pasos de una práctica que se realiza con una serie de elementos simbólicos y oraciones dirigidas a lograr esos efectos.

Ritual de Mhoni Vidente para atraer dinero

Según la vidente, este tipo de rituales no solo tiene relación con el dinero, sino también con la energía personal y la protección del entorno. Para explicar cómo hacerlo, Mhoni Vidente detalló un procedimiento al que llamó “Riqueza máxima 3x3”, pensado para atraer no solo estabilidad económica, sino también prosperidad en diferentes ámbitos de la vida.



Los elementos que, de acuerdo con Mhoni, se necesitan para llevar a cabo este ritual incluyen un recipiente de vidrio con agua, una copa de cristal, varias velas amarillas, un plato forrado con papel aluminio, incienso de sándalo, billetes y monedas de igual denominación, canela en polvo, perfume del pájaro macúa o uno de atracción y bebidas como tequila, ron o mezcal.



El paso a paso, tal como fue compartido por la vidente, inicia con la preparación de los billetes.

Se aconseja rociarlos con el perfume elegido y luego frotarlos por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, mientras se recitan oraciones, entre ellas el Padre Nuestro y el Ave María, pidiendo la llegada de abundancia y estabilidad, especialmente en lo económico. Luego, estos billetes se colocan dentro del recipiente con agua.

El siguiente paso implica preparar las tres velas amarillas de la misma manera: rociarlas con perfume y frotarlas por el cuerpo.

También se repite el proceso con las monedas y estas se colocan sobre un plato en forma de triángulo, con las velas encima. Alrededor de estos elementos se traza un círculo de canela, que según la vidente simboliza la protección energética y la manifestación de prosperidad.

En otro momento del ritual, se sugiere colocar una pequeña cantidad de alcohol tequila, ron o mezcal en la copa de cristal, como parte de la visualización de la abundancia. Las oraciones se repiten mientras se encienden las velas y el incienso, se mantiene la concentración en la llegada de estabilidad económica y otros deseos personales que se quieran manifestar.

Después de tres días, cuando las velas se hayan consumido completamente, la vidente recomienda retirar las monedas del plato, limpiarlas y guardarlas en la cartera, al igual que los billetes que estaban en el agua, que se dejan secar antes de ser guardados.

Este acto final, explicó, simboliza la conservación de la energía de abundancia y estabilidad durante un período prolongado.

