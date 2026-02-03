Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mhoni Vidente lanza inesperada predicción para febrero que sacudiría a la humanidad

Mhoni Vidente lanza inesperada predicción para febrero que sacudiría a la humanidad

Una fecha marcada en febrero fue señalada como un momento fuera de lo común, en el que algo mayor, según la astróloga, movería las bases de la humanidad sin avisar.

Mhoni Vidente predice un cambio para la humanidad en febrero
Mhoni Vidente y su predicción de febrero
Foto: captura de video de Mhoni Vidente e imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Durante sus más recientes predicciones para febrero de 2026, Mhoni Vidente señaló una fecha que, según su lectura, tendría un peso especial dentro del mes. En sus mensajes, hizo referencia a un día específico en el que, de acuerdo con su interpretación, se concentraría una energía distinta a la habitual y que marcaría un punto clave dentro de ese periodo.

La vidente ubicó ese momento hacia la segunda mitad del mes y explicó que estaría relacionado con un fenómeno astral que, desde su perspectiva, no pasa desapercibido. Según indicó, esa fecha tendría una carga simbólica particular dentro de su lectura del calendario energético de 2026.

Puedes leer: Mhoni Vidente predice fallecimiento de expresidente; moriría por un infarto fulminante

Predicción de Mhoni Vidente para febrero

Al profundizar en su predicción, Mhoni Vidente afirmó que el 21 de febrero se presentaría una alineación de planetas, a la que se refirió como un punto de impacto dentro del mes.

En sus palabras, explicó que se trataría de una situación poco común desde su visión esotérica:“El 21 de febrero viene una alineación de planetas en coordenada cero”, afirmó durante su lectura.

Mhoni Vidente también mencionó que esta alineación estaría conectada con otros acontecimientos que, desde su punto de vista, podrían manifestarse durante febrero, incluyendo cambios sociales y eventos que pondrían a prueba la estabilidad emocional de muchas personas.

Publicidad

Puedes leer: Mhoni Vidente hace revelación sobre fallecimiento de Yeison Jiménez: "Brujería"

Sin embargo, no detalló escenarios específicos, sino que habló del fenómeno como un detonante energético general.

Además, señaló que se avecinan cambios clave en la geopolítica mundial, con la caída de gobiernos autoritarios y transformaciones de régimen. También sorprendió al asegurar que unas 90 personas serían enviadas a Marte para iniciar una especie de colonia.

Según dijo, el próximo 21 de febrero tendrá una energía totalmente cabalística, especialmente favorable para quienes nacieron ese día, marcando etapas de abundancia y giros positivos. Por eso, invitó a no tener miedo y a confiar, pues se vienen movimientos que, a la larga, traerán mayor felicidad.

Mira también:Mhoni Vidente predice fallecimiento de expresidente; moriría por un infarto fulminante

