Mhoni Vidente hace revelación sobre fallecimiento de Yeison Jiménez: "Brujería"

El fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero conmocionó a la industria musical colombiana. Sin embargo, en las últimas horas se conocieron las declaraciones de la famosa astróloga Mhoni Vidente, quien mencionó que detrás de este accidente pasó algo más.

Recordemos que Mhoni Vidente, goza de gran popularidad en México y Latinoamérica por sus predicciones sobre figuras del espectáculo y la política, por lo cual, tiene una gran cantidad de seguidores que esperaban su reacción con lo ocurrido con el cantante.

Según ella, el deceso del artista no fue un simple azar del destino, sino el resultado de un trabajo de magia negra. Durante su más reciente intervención, la astróloga afirmó que el accidente en avioneta ocurrido el pasado 10 de enero fue provocado intencionalmente mediante artes oscuras.



Mhoni, afirmó que una mujer habría estado realizando trabajos de brujería contra el cantante desde hace aproximadamente un año, así mismo, mencionó que la "carta del Diablo" apareció en su lectura, confirmando que este ataque espiritual estaba "muy bien hecho" y dirigido a truncar la vida del cantante



¿Qué más comentó Mhoni Vidente sobre el accidente de Yeison Jiménez?

Por otro lado, está afirmó que uno de los puntos más fuertes de esta revelación tiene que ver con el propio presentimiento del artista, señalando que si el propio Yeison Jiménez presentía que algo malo iba a suceder, esto no ocurría por solo una casualidad.

De acuerdo con la astróloga, estos sueños premonitorios no eran casualidades, sino advertencias enviadas por su Ángel de la Guarda para alertarlo sobre las energías negativas que lo rodeaban. "Él lo presentía, él lo soñaba", aseguró la vidente, sugiriendo que el entorno del artista estaba cargado de envidias que terminaron materializándose en el accidente aéreo.

Ante esto, la astróloga aprovechó el tema para decirle a sus seguidores de protegerse de la envidia y de cualquier tipo de energía negativa que pueda afectar tanto a los individuos como a sus familias. Situación que generó muchos comentarios en redes sociales por lo ocurrido con el cantante de música popular.

Esta predicción se suma a otro sin fin de comentarios de los fanáticos del cantante, quienes aseguran haber escuchado psicofonías de Jiménez en conciertos recientes de otros artistas como Luis Alfonso y Pipe Bueno, otros llegaron a ver que el espiritu del cantante en el mismo lugar del accidente.