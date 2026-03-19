Hombre con enfermedad terminal viajó 4.000 kilómetros para acabar con su expareja

Un caso ocurrido en Estados Unidos atención por la secuencia de hechos registrados en pocos días. Las autoridades identificaron al responsable como Mathew Becker, un hombre de 61 años que recientemente había sido diagnosticado con una cáncer terminal.

Según la información oficial, Becker residía en el estado de Arizona, donde vivía desde hacía varios años tras su divorcio. Allí era propietario de un club de comedia llamado Chuckleheads, ubicado en la localidad de Bisbee. Personas cercanas indicaron que llevaba una vida estable antes de recibir el diagnóstico médico.

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¿Qué ocurrió tras el viaje de Mathew Becker por su expareja?

Tras conocer su condición de salud, Becker emprendió un viaje de más de 4.000 kilómetros hasta Alaska, donde reside su exesposa. Los hechos se registraron el sábado 14 de marzo en la zona de Alder Drive, en Anchorage.



De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre llegó inicialmente al lugar de trabajo de su expareja, un salón de belleza. La mujer encontró el establecimiento con señales de haber sido forzado y en ese momento, Becker descendió de un vehículo y realizó varios disparos en su dirección. La mujer logró salir del lugar y no resultó herida.



Tras lo ocurrido, la víctima se comunicó con las autoridades y manifestó su preocupación por la seguridad de su padre, un adulto mayor que se encontraba solo en su vivienda. Becker abandonó el lugar antes de que llegaran los agentes.

Aproximadamente 45 minutos después, la Policía recibió un reporte sobre el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda. La víctima fue identificada como Romaine Clark, de 87 años, padre de la mujer atacada previamente.

Según explicó el jefe de la Policía de Anchorage, Sean Case, los primeros indicios señalan que el atacante se dirigió a la parte trasera de la vivienda y realizó disparos a través de una ventana, impactando al adulto mayor, quien falleció en el lugar.

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Luego de estos hechos, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en la zona para ubicar a Mathew Becker, quien era requerido por cargos relacionados con estos hechos. La búsqueda se extendió hasta el domingo 15 de marzo.

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Ese día, hacia las 10:00 de la mañana, el hombre fue encontrado sin vida en una zona boscosa de Eagle River. Según los reportes preliminares, todo indica que se quitría la vida antes de ser capturado. Las autoridades señalaron que no hay indicios de la participación de otras personas en el caso.

El hecho fue documentado por el Departamento de Justicia de Alaska, que recopiló la información para establecer la secuencia de lo ocurrido, desde el momento en que Becker inició su desplazamiento hasta su ubicación final.

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