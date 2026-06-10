Así será la triple inauguración del Mundial 2026: Fecha y horarios exactos para Colombia

El Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito al ser la primera edición con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

Para esta cita histórica, se han programado tres ceremonias de inauguración consecutivas. Si estás en Colombia, aquí te detallamos cuándo y cómo disfrutar del inicio de la gran fiesta del fútbol.

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¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

El puntapié inicial oficial será el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Para Colombia, la transmisión de la inauguración comenzará a las 12:30 p. m..

Este icónico estadio mexicano, que albergará su tercera Copa del Mundo, presentará un espectáculo de 90 minutos previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana).

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Así serán las tres ceremonias de apertura de la FIFA

La FIFA celebrará el inicio del torneo con espectáculos independientes en cada país sede:



México (11 de junio - 12:30 p. m. COT): El show contará con la participación de Shakira junto a Burna Boy, cantando "Dai Dai", la canción oficial, además de artistas como J Balvin, Manuel Turizo y Andrea Bocelli.

El show contará con la participación de Shakira junto a Burna Boy, cantando "Dai Dai", la canción oficial, además de artistas como J Balvin, Manuel Turizo y Andrea Bocelli. Canadá (12 de junio - 12:30 p. m. COT): La inauguración en el BMO Field de Toronto celebrará la diversidad del país con Michael Bublé y Alanis Morissette.

La inauguración en el BMO Field de Toronto celebrará la diversidad del país con Michael Bublé y Alanis Morissette. Estados Unidos (12 de junio - 6:30 p. m. COT): Con un enfoque tecnológico en el SoFi Stadium de Los Ángeles, se presentarán artistas como Katy Perry y Anitta.



Así será la triple inauguración del Mundial 2026

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¿Dónde ver la inauguración del Mundial en vivo desde Colombia?

Los colombianos podrán seguir la inauguración a través de diversas plataformas:



Televisión abierta: Caracol Televisión (Gol Caracol)

Caracol Televisión (Gol Caracol) Televisión por suscripción: Dsports (DirecTV).

Dsports (DirecTV). Streaming: Dgo, Disney+ y los canales oficiales de YouTube de las cadenas nacionales.

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