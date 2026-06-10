Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL
¿DE DÓNDE ES DE LA ESPRIELLA?
JULIANA CALDERÓN CONFIRMA EMBARAZO
HORÓSCOPO SEMANAL

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Así será la triple inauguración del Mundial 2026: Fecha y horarios exactos para Colombia

Así será la triple inauguración del Mundial 2026: Fecha y horarios exactos para Colombia

Conoce cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Colombia. Descubre los artistas confirmados, canales y el show del Estadio Azteca.

Así será la triple inauguración del Mundial 2026
Así será la triple inauguración del Mundial 2026
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

El Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito al ser la primera edición con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

Para esta cita histórica, se han programado tres ceremonias de inauguración consecutivas. Si estás en Colombia, aquí te detallamos cuándo y cómo disfrutar del inicio de la gran fiesta del fútbol.

Puedes leer: ¿A qué hora juega Colombia? Calendario completo y horarios del Mundial 2026

Te puede interesar

¿Shakira se retira de la música después de Mundial 2026? La artista rompe el silencio
Música

¿Shakira se retira de la música después de Mundial 2026? La artista rompe el silencio

Letra de Siir Siir (Nora Fatehi) y traducción al Español
Música

Qué significa Siir Siir: La letra y traducción del himno del Mundial que superó a Shakira

¿Cuándo y a qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

El puntapié inicial oficial será el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Para Colombia, la transmisión de la inauguración comenzará a las 12:30 p. m..

Este icónico estadio mexicano, que albergará su tercera Copa del Mundo, presentará un espectáculo de 90 minutos previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana).

Puedes leer: Antonella Petro le envía mensaje a James Rodríguez tras la polémica: "Eres mi ídolo"

Publicidad

Así serán las tres ceremonias de apertura de la FIFA

La FIFA celebrará el inicio del torneo con espectáculos independientes en cada país sede:

  • México (11 de junio - 12:30 p. m. COT): El show contará con la participación de Shakira junto a Burna Boy, cantando "Dai Dai", la canción oficial, además de artistas como J Balvin, Manuel Turizo y Andrea Bocelli.
  • Canadá (12 de junio - 12:30 p. m. COT): La inauguración en el BMO Field de Toronto celebrará la diversidad del país con Michael Bublé y Alanis Morissette.
  • Estados Unidos (12 de junio - 6:30 p. m. COT): Con un enfoque tecnológico en el SoFi Stadium de Los Ángeles, se presentarán artistas como Katy Perry y Anitta.
Así será la triple inauguración del Mundial 2026
Así será la triple inauguración del Mundial 2026

Publicidad

¿Dónde ver la inauguración del Mundial en vivo desde Colombia?

Los colombianos podrán seguir la inauguración a través de diversas plataformas:

  • Televisión abierta: Caracol Televisión (Gol Caracol)
  • Televisión por suscripción: Dsports (DirecTV).
  • Streaming: Dgo, Disney+ y los canales oficiales de YouTube de las cadenas nacionales.

¡Prepara tu calendario y no te pierdas el inicio de la Copa Mundial 2026!

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Mundial 2026

FIFA

México