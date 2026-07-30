Luto en el fútbol: murió exfutbolista de 33 años con paso por Tolima y Once Caldas

El fútbol profesional colombiano está de luto tras el fallecimiento del exfutbolista Bismar Córdoba Marín, ocurrido este jueves 30 de julio de 2026. El deportista, de 33 años, murió luego de enfrentar un cáncer por mucho varios.

De acuerdo con la información divulgada por distintos medios y entidades deportivas, el deceso se produjo en la Clínica Panamericana.

Puedes leer: UEFA toma contundente decisión contra FIFA y todas sus federaciones; ¿qué cambia?



Nacido en Turbo, Antioquia, Bismar Córdoba inició su proceso de formación en las divisiones menores de Envigado FC. Con el paso de los años consolidó una carrera que lo llevó a competir en la primera y segunda división del fútbol colombiano.



A lo largo de su trayectoria defendió los colores de Bogotá FC, Leones FC, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas.

Con Leones FC hizo parte del plantel entre 2015 y 2016, cuando el equipo tenía como sede la región del Urabá antioqueño. Posteriormente llegó al Deportes Tolima, donde integró la plantilla principal entre 2017 y 2018.

La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Bismar Córdoba, exfutbolista del Fútbol… pic.twitter.com/8JRkfjIxmF — DIMAYOR (@Dimayor) July 30, 2026

Publicidad

¿Cómo despidieron a Bismar Córdoba?

La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de condolencia por parte de las principales instituciones del fútbol colombiano.

Publicidad

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), encabezada por su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, expresó su pesar mediante un comunicado oficial, en representación de los 36 clubes afiliados.

Puedes leer:Se hace viral lo que Cucurella le habría dicho a Messi tras taparse la boca en la final

El organismo destacó que el exfutbolista enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó.

Por su parte, Deportes Tolima publicó en sus redes sociales una fotografía del exfutbolista acompañada de un mensaje de condolencias para sus familiares, amigos y seres queridos.

Leones FC también lamentó su fallecimiento a través de sus plataformas digitales y recordó el aporte de Córdoba durante su paso por la institución.

Publicidad

Otros sectores del fútbol colombiano, entre ellos excompañeros, entrenadores e hinchas, también expresaron sus mensajes de condolencia tras confirmarse el fallecimiento de Bismar Córdoba. Asimismo, se conoció que el exjugador enfrentó un cáncer durante los últimos meses de vida, enfermedad que finalmente le causó la muerte a los 33 años.

El exjugador Bismar Córdoba perdió la vida a sus 33 años; pasó por equipos cómo Once Caldas y Tolima Foto: imagen tomada de Tolima Oficial

Publicidad

Bismar Córdoba dejó huella en el fútbol colombiano tras vestir las camisetas de varios clubes del rentado nacional, legado que hoy recuerdan compañeros, instituciones e hinchas.

Mira también: La UEFA se rebela contra la FIFA y sus 55 federaciones quedarían FUERA de sus torneos