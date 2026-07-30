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Luto en el fútbol: murió exfutbolista de 33 años con paso por Tolima y Once Caldas

El futbolista nacido en Turbo, Antioquia, murió a causa de un cáncer. Tras conocerse la noticia, la Dimayor se pronunció con un mensaje de condolencia.

Balón de fútbol y lazo negro de luto sobre la hierba de un estadio
El fútbol colombiano se viste de luto tras confirmarse la muerte de un exfutbolista de 33 años que militó en el Deportes Tolima y Once Caldas
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

El fútbol profesional colombiano está de luto tras el fallecimiento del exfutbolista Bismar Córdoba Marín, ocurrido este jueves 30 de julio de 2026. El deportista, de 33 años, murió luego de enfrentar un cáncer por mucho varios.

De acuerdo con la información divulgada por distintos medios y entidades deportivas, el deceso se produjo en la Clínica Panamericana.

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Nacido en Turbo, Antioquia, Bismar Córdoba inició su proceso de formación en las divisiones menores de Envigado FC. Con el paso de los años consolidó una carrera que lo llevó a competir en la primera y segunda división del fútbol colombiano.

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A lo largo de su trayectoria defendió los colores de Bogotá FC, Leones FC, Jaguares de Córdoba, Deportes Tolima y Once Caldas.

Con Leones FC hizo parte del plantel entre 2015 y 2016, cuando el equipo tenía como sede la región del Urabá antioqueño. Posteriormente llegó al Deportes Tolima, donde integró la plantilla principal entre 2017 y 2018.

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¿Cómo despidieron a Bismar Córdoba?

La noticia de su fallecimiento generó múltiples mensajes de condolencia por parte de las principales instituciones del fútbol colombiano.

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La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), encabezada por su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, expresó su pesar mediante un comunicado oficial, en representación de los 36 clubes afiliados.

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El organismo destacó que el exfutbolista enfrentó con valentía una difícil enfermedad y dejó una huella en cada una de las instituciones que representó.

Por su parte, Deportes Tolima publicó en sus redes sociales una fotografía del exfutbolista acompañada de un mensaje de condolencias para sus familiares, amigos y seres queridos.

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Leones FC también lamentó su fallecimiento a través de sus plataformas digitales y recordó el aporte de Córdoba durante su paso por la institución.

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Otros sectores del fútbol colombiano, entre ellos excompañeros, entrenadores e hinchas, también expresaron sus mensajes de condolencia tras confirmarse el fallecimiento de Bismar Córdoba. Asimismo, se conoció que el exjugador enfrentó un cáncer durante los últimos meses de vida, enfermedad que finalmente le causó la muerte a los 33 años.

Bismar Córdoba perdió la vida a sus 33 años de edad
El exjugador Bismar Córdoba perdió la vida a sus 33 años; pasó por equipos cómo Once Caldas y Tolima
Foto: imagen tomada de Tolima Oficial

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Bismar Córdoba dejó huella en el fútbol colombiano tras vestir las camisetas de varios clubes del rentado nacional, legado que hoy recuerdan compañeros, instituciones e hinchas.

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